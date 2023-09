Uma integração entre a construção civil e outros setores da economia ocorre em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta semana. A cidade sedia, conjuntamente, tanto a Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços de Montes Claros (Fenics) quanto a 20ª Feira da Construção Civil de Minas Gerais (Minascon). Ambos os eventos, que vão até o domingo, estão sendo sediados no Parque de Exposições da cidade-polo do Norte de Minas. A expectativa é que 80 mil pessoas passem pelo local.

A Minascon é considerada uma das mais importantes feiras da cadeia produtiva da construção civil de Minas Gerais. O evento é organizado pelo Sindicato da Construçao Civil do Norte de Minas (Sinducon/Norte) e pela Câmara da Indústria da Construção da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

Já a Fenics é promovida pela Associação da Indústria, Comércio e de Serviços de Montes Claros (ACI), com o apoio do Banco do Nordeste, Sebrae Minas, Eurofarma, entre outros parceiros. A feira conta com a participação de 150 empresas e tem previsão é de movimentar R$ 100 milhões em negócios, segundo a entidade promotora.

Os financiamentos do programa Minha Casa, Minha Vida estarão entre os assuntos em discussão nos eventos simultâneos nesta sexta-feira (15/09). Pela manhã, a Minascon promove um painel sobre o programa habitacional federal, com a participação de equipes da Caixa Econômica Federal, responsável pela iniciativa governamental voltada para o financiamento de moradias no país.

Durante o Minascon, serão discutidos vários outros temas relacionados à construção civil, como “Alvenaria racionalizada com blocos de concreto”, que é tema de palestra marcada para as 10h40 desta sexta.

Ainda nesta sexta-feira, na parte da tarde, serão apresentadas palestras relacionadas ao setor: “Novas diretrizes e metas”, “Norma de desempenho e garantia”, “Mão de obra na construção civil" e “Tendências da construção civil”.

No sábado (16/09), o tema em debate será “Combate a incêndio”. Às 15 horas, haverá palestra sobre “licenciamento de obras”.

Um dos atrativos do Minascon é o concurso “A Ponte”, destinado a estudantes dos cursos técnicos em edificações e construção civil e de graduação em arquitetura e engenharia civil, mecânica e de produção, que são convidados a criarem uma ponte utilizando apenas palitos de picolé de madeira e cola branca. Vence o projeto que aguentar o maior peso.

No ano passado, quando a edição do evento aconteceu em Poços de Caldas, no Sul de Minas, o projeto vencedor suportou mais de 140 quilos.

Acontecem ainda o concurso “Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil”, que tem o objetivo de fomentar o debate sobre inovação e sustentabilidade no setor, e o 2º Prêmio Sindusconciente Norte de Minas, que premia as boas práticas ambientais desenvolvidas em construções.

Serviços do Sebrae

Durante a Fenics e a Minascon, em Montes Claros, o Sebrae Minas oferece uma série de serviços gratuitos, voltados para os pequenos e médios empreendedores. Um deles é o Sebrae Play – plataforma de conhecimento para orientação sobre a gestão dos negócios, com informações finanças, liderança, vendas, tecnologias, franquias e outras.

Outro serviço ofertado é o Sebraetec, que conecta as pequenas empresas a uma ampla rede de prestadoras de serviços tecnológicos.

Durante as feiras, também será lançada a Cooperlab, primeira cooperativa de laboratórios de análises clínicas registrada do país. A iniciativa é formada por empresários do Norte do estado e conta com o apoio do Sebrae Minas.

Também serão apresentados projetos que contam com apoio da entidade, como o roteiro turístico do Grão Mogol, na Cordilheira do Espinhaço, região que atrai adeptos do ecoturismo. Ainda terão espaço na Feira da Associação de Moda Íntima e Praia de Taiobeiras (AMIP) e na Central de Negócios da Associação de Panificadoras do Norte de Minas (Padepan – Padarias com Excelência em Panificação), além da Câmara da Mulher Empreendedora de Montes Claros.