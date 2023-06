430

Além disso, o estudo mostra um sentimento de otimismo em relação ao futuro dos negócios Luiz Ribeiro/EM/D.A Press Uma pesquisa recente aponta para um cenário positivo no setor de materiais de construção no Brasil. Em maio, observou-se um aumento nas vendas em comparação com o mês de abril, com as lojas de tintas e acessórios e de itens elétricos ganhando destaque. Uma pesquisa recente aponta para um cenário positivo no setor de materiais de construção no Brasil. Em maio, observou-se um aumento nas vendas em comparação com o mês de abril, com as lojas de tintas e acessórios e de itens elétricos ganhando destaque.

O índice que mede o emprego no setor de construção civil no mês passado superou 50 pontos, um resultado mais favorável que o registrado em abril e no mesmo período do ano anterior.



Contribuindo para esse cenário de prosperidade estão a estabilidade nos preços dos insumos e a expansão do programa Minha Casa Minha Vida, como apontado pelo economista Edval Landulfo.

Além disso, o estudo mostra um sentimento de otimismo em relação ao futuro dos negócios - mais de 60% dos empresários estão confiantes, reflexo da movimentação positiva na construção civil.