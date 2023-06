SIGA NO

A estratégia inicial da Zamp ao trazer o Popeyes para o Brasil era expandir a rede por meio de franquias, semelhante ao que ocorreu com o Burguer King no Brasil. Divulgação Abrasce A rede Popeyes, a segunda maior cadeia global de fast-food de frango, logo após o KFC, anunciou que vai iniciar a expansão de suas operações no Brasil por meio de franquias. O comunicado foi feito na terça-feira, dia 27, pela Zamp, anteriormente conhecida como BK Brasil, a principal franqueada do Burguer King no país.

O plano de crescimento do Popeyes será focado em áreas que já contam com a presença do Burguer King, visando à 'manutenção de sinergia de operação e logística', conforme comunicado da empresa. O valor previsto de investimento por parte dos franqueados é de R$ 2,5 milhões para o formato de restaurante em praças de alimentação de shoppings.

Além das vendas em locais físicos, o Popeyes tem uma forte presença em plataformas digitais, com cerca de 40% de sua receita no Brasil vindo das vendas online. A marca Popeyes desembarcou no Brasil em 2018, com a inauguração de uma loja em um shopping de São Paulo e, cinco anos mais tarde, já possui mais de 70 estabelecimentos em todo o país.

Atualmente, a rede está em oito estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Paraná e Pernambuco. Mundialmente, a marca tem mais de 3 mil lojas em operação. A estratégia inicial da Zamp ao trazer o Popeyes para o Brasil era expandir a rede por meio de franquias, semelhante ao que ocorreu com o Burguer King no Brasil.

A marca Burguer King abriu sua primeira loja no Brasil em 2004, ainda pouco conhecida pelo público local, mas disparou para mais de 700 restaurantes em todo o país após iniciar o modelo de franquias em 2011.

A divulgação do plano de expansão do Popeyes ocorre na mesma semana em que a Associação Brasileira de Franchising (ABF) realiza a Franchising Expo, que tem início amanhã, dia 28, e se estende até sábado, dia 1º de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo.