SIGA NO

430

preço dos materiais de construção aumentaram bastante no período de dois anos Leandro Couri/EM/D.A Press

Em clima especial pelo dia dos namorados, momento que alguns casais decidem se unir e morar juntos, o site de pesquisa MercadoMineiro , entre os dias 24 a 30 de maio, realizou o levantamento do preço dos principais itens de material de construção em 21 estabelecimentos da Grande BH.





Preço médio

Lata de 18 litros de tina latex externa custava em média R$ 117,54 e subiu para R$ 267,75, aumento de 127%.

Pacote de rejunte de 1kg branco de R$ 4,92 foi para R$ 9,44, aumento de 91%.

Cimento Liz CPIV32 que custava R$ 18,44 passou para R$ 33,74, um aumento de 82,98%.

Pacote de cimento campeão CPIII32 de 50kg que custava R$ 18,86 passou para R$ 34,51, um aumento de 82,97%.

Tubo de esgoto barra pvc de 40mm de R$ 21,12 subiu para R$ 37,30, um aumento de 76%.

Cola tigre pvc de 75g que custava em média R$ 6,75 subiu para R$11,70, um aumento de 73%.

Cerâmica PEI 05, Piso Antiderrapante estava há R$ 16,42 e passou para 28,32, um aumento de 72%.

Brita número 0 custava R$ 117,98 e subiu para R$199,61, aumento de 69%.

Tanque de fibra duplo 1/50 de 2,44x0,50 custava em média R$ 103,66 e subiu para R$ 168,04, um aumento de 62%.

Tubo de água PVC de 25mm foi de R$ 16,71 subiu para R$ 26,27, aumento de 57%.

Maiores variações

As variações são as diferenças entre o menor preço encontrado nos estabelecimentos visitados em comparação com o maior valor. Confira os preços:

Cola polytubes pvc de 75g pode custar de R$ 4,50 até R$ 7,90, uma variação de 75%

Brita número 0 ou 1 pode custar de R$ 135,00 até R$ 230,00, uma variação de 70%.

Metro cúbico de areia fina ou grossa pode custar de R$ 119,90 até R$ 180,00, uma variação de 50%.

Ferragem barra 12m 4/2 pode custar R$ 15,90 até R$ 23,90, uma variação de 50%.

Argamassa AC1 com menor preço pacote de 20kg, custando de R$ 7,99 até R$ 11,90, uma variação de 48,94%.

Milheiro de tijolo furado braúnas 29x19x14 pode custar de R$ 1750,00 até R$ 2,450,00, uma variação de 40%.

Cimento Liz CPIV 40 de 50kg pode custar de R$ 29,90 até R$ 38,90, uma variação de 30%.

Rejunte branco pacote de 1 kg pode custar de R$ 7,99 até R$ 10,99, uma variação de 37,55%.

Milheiro do Tijolo Furado 29x19x09 pode custar de R$ 1060,00 até R$ 1400,00, uma variação de 32%.

Dicas

O site de pesquisa recomenda que o consumidor que está construindo ou reformando deve pesquisar os preços dos materiais em diversos estabelecimentos. O comodismo de comprar somente em um depósito pode sair muito caro.





Além disso, eles aconselham que é aconselhável seguir a orientação do engenheiro, arquiteto, mestre de obras e principalmente do pedreiro na hora de escolher o fornecedor do material, já que é ele, de fato, quem põe a mão na massa.





O site diz ainda que nem sempre o barato pode ser mais vantajoso devido a produtividade do material. Por isso, o planejamento para comprar somente o necessário e evitar perdas é de fundamental importância para o sucesso financeiro da reforma ou da construção.