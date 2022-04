Inflação da construção civil em BH cai para 2,65% em abril

Inflação nos preços da construção civil em BH reduz no mês de abril (foto: José Paulo Lacerda/Agência Brasil)

A inflação nos preços da construção civil em Belo Horizonte caiu para 2,65% neste mês, depois de registrar uma variação percentual de 3,42% em março. Esses dados são do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), publicado nesta terça-feira (26) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Belo Horizonte apresenta a maior variação percentual entre as sete capitais analisadas, mesmo com a redução. A capital mineira e Salvador (2,24% para 0,38%) foram as únicas com redução em suas taxas de variação. Todas as demais cidades apresentaram aumento: Brasília (0,30% para 0,72%), São Paulo (0,12% para 0,71%), Rio de Janeiro (0,40% para 0,64%), Porto Alegre (-0,03% para 0,38%) e Recife (0,41% para 0,98%).



Fonte: FGV IBRE (foto: FGV)

O INCC-M aumentou 0,87% em abril. Com isso, o índice acumula alta de 2,74% neste ano e 11,54% nos últimos 12 meses. Os principais responsáveis por essa subida foram a massa de concreto, cimento Portland comum, ajudante especializado, tubos e conexões de ferro e aço e vergalhões e arames de aço ao carbono.

Já os produtos que contribuíram para conter o aumento da variação do INCC-M foram os condutores elétricos, tubos e conexões de PVC, compensados, rodapé de madeira e esquadrias de alumínio.



Fonte: FGV IBRE (foto: FGV)

O índice de preço dos materiais, equipamentos e serviços passou de 0,37% no mês passado para 1,24% em abril deste ano; com uma variação de 3,5% em 2022 e 14,97% em 12 meses.



Já o índice referente à mão de obra variou 0,46% em abril, depois de uma subida de 1,12%, em março; o índice apresentou alta de 1,92% no ano e 7,99% em 12 meses.