A Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços de Montes Claros (Fenics), em sua 28ª edição, marcada para o período de 14 a 17 de setembro de 2023, será realizada juntamente com a Feira da Construção Civil de Minas Gerais (Minascon), no Parque de Exposições da cidade-polo do Norte de Minas. O programa “Minha casa, minha vida” estará em destaque nos eventos.

As duas feiras simultâneas foram lançadas nesta terça-feira (27/06) pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACI), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e o Sindicato da Construção Civil do Norte de Minas (Sinduscon/Norte). O lançamento ocorreu na sede da ACI, em Montes Claros, com a participação de dirigentes das entidades envolvidas, patrocinadores, autoridades e empresários.

A expectativa é de que cerca de 80 mil pessoas visitem os eventos que têm o objetivo de reunir todos os segmentos do comércio, da indústria, dos serviços e da construção a fim de ampliar o networking dos participantes e gerar novos negócios. A Fenics conta com o apoio do Banco do Nordeste, Sebrae Minas, Eurofarma e de outros parceiros.

A Fenics deverá movimentar cerca de R$ 100 milhões em negócios, com os estandes ocupando uma área de 10 mil metros quadrados. Neste ano, a feira terá o retorno da multinacional dinamarquesa Novo Nordisk, que possui em Montes Claros a maior fábrica de insulina da América Latina e que se encontra em processo de ampliação.

“Somente com a união que vamos conseguir avanços na nossa missão de fomentar a economia da região norte-mineira”, afirmou a presidente da ACI, Gslayne Lopes Pinheiro. Ela salientou que a Fenics já é uma feira consolidada e que, desta forma, “gera tranquilidade para quem investe, sabendo que terá bons resultados”.

O vice-prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, destacou que a cidade-polo do Norte do estado vem atraindo uma série de investimentos nos últimos anos, citando a ampliação da Novo Nordisk. Ele ressaltou que os investimentos são atraídos por causa de vantagens da região, como facilidade de logística e disponibilidade de mao-de-obra. “A Fenics será uma oportunidade para mostrar ao mundo o grande potencial do Norte de Minas”, assegurou.

Programa Minha Casa, minha vida





O presidente da Câmara da Indústria da Construção da Fiemg, Geraldo Jardim Linhares Júnior, informou que, em sua 20ª edição, o Minascom será realizado pela primeira vez na cidade do Norte de Minas, com o tema “Novas ideias para novos negócios”. O evento será dividido em uma feira - com participação prevista de 26 expositores - e uma parte de palestras.

Geraldo Linhares disse que o Minascon “itinerante” de 2023 terá como destaque em Montes Claros uma exposição sobre o Programa Minha Casa, minha vida, que foi “recriado” em novo modelo pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o evento contará com a participação de representantes do Ministério das Cidades e da Caixa para prestar esclarecimentos para os empreendedores sobre o programa.

Ele destacou que o ciclo de palestras será outro ponto alto do Minascon. “Em painéis e palestra, o evento promoverá a atualização de conhecimento e capacitação nas áreas técnicas e de gestão, proporcionando também às micro e pequenas empresas um ambiente favorável para divulgação e mostra de seus produtos”.

Outro atrativo do Minascon será concurso “A Ponte”, destinado a estudantes dos cursos técnicos em edificações e construção civil e de graduação em arquitetura e engenharia civil, mecânica e de produção que são convidados a criarem uma ponte utilizando apenas palitos de picolé de madeira e cola branca. Vence o projeto que aguentar o maior peso em cima. No ano passado, em Poços de Caldas, o projeto vencedor suportou mais de 140 quilos.



Estão previstos ainda o concurso “Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil”, que tem o objetivo de fomentar o debate sobre inovação e sustentabilidade no setor, e o 2º Prêmio Sindusconciente Norte de Minas, que premia as boas práticas ambientais desenvolvidas nas construções.