Fenics: feira de negócios é aberta em Montes Claros

Industria de confecções é um dos destaques da Fenics (foto: Divulgação)

A partir desta quinta-feira (15/9), acontece a Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços (Fenics) de Montes Claros, que prosseguirá até domingo (18/9), no Parque de Exposições da cidade. O evento volta a ser realizado no modelo presencial depois de dois anos de interrupção por causa do isolamento social da pandemia.



A feira de negócios é organizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACI), em parceria com outros órgãos e entidades, como o Serviço de Apoio à Pequena e Micro Empresa (Sebrae Minas) e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg/Regional Norte).

De acordo com a ACI, a Fenics, que chega à sua 27ª edição, abriga 250 estandes, com cerca de 100 expositores. Além de empresas do comércio, indústria, construção civil, serviços, moda, setor imobiliário, tecnologia e beleza, o evento contará com a participação de instituições de ensino.

Uma delas é Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), que vai apresentar os serviços da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Inemontes), além de empresas juniores, criadas pelos universitários e também voltadas para a prestação de serviços.

Os visitantes da Fenics também poderão conhecer de perto a produção de confecções da região norte-mineira, no espaço do Sindicato das Sindicato da Indústria do Vestuário do Norte de Minas (Sindivest Norte). Foi montado também o “Espaço Lingerie de Taiobeiras”, com a exposição de peças produzidas pelas das empresas associadas da Associação da Moda Íntima e Praia de Taiobeiras (Amip), cujas peças estão em grandes lojas e magazines brasileiros.

O presidente do Sindivest Norte, Olímpio Maia Abreu, salienta que a iniciativa, visa “fortalecer o setor do vestuário através da troca de experiências, posicionamento da marca dos associados e geração de negócios”.

“O nosso objetivo maior, ao participar da Fenic é mostrar que o Norte de Minas tem uma indústria da moda forte. Vamos promover a integração e a visão do segmento da moda; fomentar a geração de novos negócios e parcerias entre empresas, fornecedores e clientes e fortalecer a imagem do Sindicato por meio do incentivo ao associativismo”, afirma Abreu.