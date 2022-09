Minas ocupa 8º lugar em ranking de competitividade de estados

Estado é líder em avaliação da educação, taxa de frequência líquida do ensino fundamental, índice de transparência e segurança patrimonial (foto: foto: Nelson Almeida/AFP)

Minas Gerais ocupa o 8º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, segundo levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O ranking será divulgado nesta terça-feira (13/9) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

A lista tem 86 indicadores, divididos em dez pilares: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

Em 2021, Minas teve a mesma colocação geral deste ano. Em 2022, o estado é líder em avaliação da educação, taxa de frequência líquida do ensino fundamental, índice de transparência e segurança patrimonial. No Sudeste, Minas está à frente de Espírito Santo (10º) e Rio de Janeiro (11º), e atrás de São Paulo (1º).

O estado registrou aumento nos índices de Capital Humano (+6), Potencial de Mercado ( 5), Infraestrutura ( 4) e Educação ( 1) e queda em Segurança Pública (-3), Sustentabilidade Ambiental (-3) e Solidez Fiscal (-2). Os indicadores de Sustentabilidade Social, Eficiência da Máquina Pública e Inovação mantiveram-se estáveis.

Sustentabilidade

O Ranking de Sustentabilidade dos Estados, realizado pelo 2º ano pelo CLP, é uma adaptação do ranking de competitividade de acordo com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele também considera critérios ESG (sigla para padrões ambientais, sociais e de governança) da União Europeia.

Na camada ESG, os 86 indicadores de competitividade foram reclassificados segundo os três pilares da Sustentabilidade: Ambiental, Social e Governança. Por se tratar de uma análise multidimensional, a soma do número de indicadores pertencente a cada eixo é maior que 86, já que cada indicador pode contemplar mais de uma perspectiva ESG.

O estado de São Paulo se destaca em relação às outras unidades federativas, recebendo a nota 99,7 no ranking geral ESG. Minas Gerais ocupa o 6º lugar, com a nota de 64,7.