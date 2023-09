Em Roma, Nadim Donato (E), presidente do Sistema Fecomércio MG, encerrou a missão empresarial Minas-Itália com agradecimentos, ao lado dos presidentes da FIEMG, Flávio Roscoe, e da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, a Valentino Rizzioli (C) Crédito: Divulgação

Representantes do setor comercial de Minas Gerais e do governo de Minas estiveram junto do governador Romeu Zema em Roma para firmar acordos bilaterais entre o estado e a Itália na quinta-feira 14/9. A comitiva está em viagem de negócios, percorrendo territórios desde o último dia 5. O país europeu é um dos principais parceiros comerciais do estado, e a comitiva contou com participantes públicos e privados.