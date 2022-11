Black Friday: descontos especiais são prorrogados em lojas de BH

Para empresários, a má adesão às campanhas aconteceu devido ao jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo (foto: Jessica McGowan/Getty Images/AFP)

Quem não conseguiu aproveitar a Black Friday ontem vai ter a chance de comprar produtos com descontos especiais até o domingo (27/11) em Belo Horizonte. Isso porque lojistas da capital resolveram prorrogar a data, já que as vendas não seguiram o esperado pela categoria. Quem não conseguiu aproveitar a Black Friday ontem vai ter a chance de comprar produtos com descontos especiais até o domingo (27/11) em Belo Horizonte. Isso porque lojistas da capital resolveram prorrogar a data, já que as vendas não seguiram o esperado pela categoria.









LEIA - Black Friday: consumidores reclamam de promoções e adiam compras em BH



Para os empresários, a má adesão às campanhas ocorreu devido ao jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, na quinta-feira (24/11) à tarde. Com a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, muitas pessoas saíram para comemorar e deixaram as compras para depois.





De acordo com Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas da capital (CDL-BH), a decisão de prolongar as ações referentes à Black Friday fica a cargo de cada empresário. No entanto, a entidade incentiva que os comerciantes aproveitem ao máximo todas as oportunidades de venda, “mas com a responsabilidade de manter a saúde financeira do negócio”.





“Como vemos, alguns realizam promoções referentes à data ao longo do mês, outros na semana e alguns optam por prolongar, mesmo após o dia oficial”, explica.



Negócios fechados

Apesar do grande movimento nas lojas na manhã de ontem, poucas pessoas estão fechando as compras. Isso porque a maioria dos consumidores que vão aos locais aproveitam para fazer uma pesquisa de preço antes de levar o produto para casa.









LEIA - Black Friday: movimento nas lojas supera expectativas de lojistas em BH



A aposentada Laudelina Antunes Real, de 65 anos, afirmou que as ofertas não foram tão satisfatórias e por isso não levou o produto desejado, um micro-ondas. “O preço está puxado. Depois da pandemia, parece que o dinheiro sumiu, tudo ficou muito caro”, disse. Conformada, ela esperará as festas de fim de ano para retornar à loja e comprar o eletrodoméstico.



Apesar das reclamações, alguns clientes ficaram satisfeitos. Thiago Antunes de Souza e a esposa Ana Cristina Ferreira esperaram a data para comprar os produtos que estavam precisando em casa. “Compramos um ventilador, um micro-ondas e uma TV. Esta compra era a mais aguardada”.



Segundo o casal, as compras estavam planejadas e, por isso, nada foi comprado na impulsividade. “Percebemos que as promoções de outras edições da Black Friday eram melhores. Muitas pessoas reclamaram disso, não são ofertas tão significativas”. Conforme relatado por Christian Ramos, da Achei Celular, na Rua Curitiba, no Centro de BH, ainda que o movimento na loja esteja maior que o normal, muitos clientes estão verificando os preços. “Até o momento estamos recebendo mais pesquisas, mas creio que teremos muitas vendas hoje”, disse. O lojista ressalta que a equipe está ampliada, por causa da demanda e, desde 6h já havia consumidores na loja.A aposentada Laudelina Antunes Real, de 65 anos, afirmou que as ofertas não foram tão satisfatórias e por isso não levou o produto desejado, um micro-ondas. “O preço está puxado. Depois da pandemia, parece que o dinheiro sumiu, tudo ficou muito caro”, disse. Conformada, ela esperará as festas de fim de ano para retornar à loja e comprar o eletrodoméstico.Apesar das reclamações, alguns clientes ficaram satisfeitos. Thiago Antunes de Souza e a esposa Ana Cristina Ferreira esperaram a data para comprar os produtos que estavam precisando em casa. “Compramos um ventilador, um micro-ondas e uma TV. Esta compra era a mais aguardada”.Segundo o casal, as compras estavam planejadas e, por isso, nada foi comprado na impulsividade. “Percebemos que as promoções de outras edições da Black Friday eram melhores. Muitas pessoas reclamaram disso, não são ofertas tão significativas”.



Mais procurados

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm), apontou que é possível estimar que mais de 8 milhões de vendas online devem ser feitas durante a data, movimentando cerca de R$ 6 bilhões. Isso representa um aumento de representa um aumento de 3,5% em comparação ao mesmo período de 2021.



LEIA - Black Friday: movimento nas lojas supera expectativas de lojistas em BH Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm), apontou que é possível estimar que mais de 8 milhões de vendas online devem ser feitas durante a data, movimentando cerca de R$ 6 bilhões. Isso representa um aumento de representa um aumento de 3,5% em comparação ao mesmo período de 2021.





Especialistas acreditam que os segmentos que mais atraem clientes serão roupas e acessórios, livros, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos. Porém, consumidores devem ficar atentos à saúde financeira e não comprar pelo impulso, já que a data pode provocar o endividamento.



Vai, Brasil!

Mesmo a muitos quilômetros de distância, a Copa do Mundo da Fifa impacta diretamente no comportamento dos consumidores durante o dia de promoções deste ano, já que as pessoas poderão aproveitar a data para fazer compras relacionadas ao evento como roupas, acessórios, eletrônicos, artigos temáticos e compras de supermercado.



Uma verificação da Google mostrou que a camisa oficial da Seleção Brasileira dominou as buscas por produtos na plataforma, desde a partida na tarde de ontem. De acordo com a empresa, o produto foi o que mais cresceu nas buscas durante a manhã. Por volta das 8h, as pesquisas por “camisa do Brasil” aumentaram 412%, em comparação às primeiras horas do mesmo dia.



*Estagiários sob supervisão do subeditor Rafael Arruda