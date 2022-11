Black Friday: estímulo às compras exige cautela e planejamento

O aumento das compras on-line oferece muitas comodidades mas exige cautela. (foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

A Black Friday ocorre este ano em 25 de novembro, com descontos em diversos produtos e serviços que podem ser a chance para comprar aquele presente aguardado – para nós ou para alguém. Mas também é hora de atenção com golpes, anúncios falsos e com a inadimplência, segundo o Procon Assembleia.

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de outubro mostrou que 79% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Quase 30% da população está com contas atrasadas , ou seja, inadimplentes; um recorde desde 2010.

O aumento das compras online oferece muitas comodidades mas exige cautela. Anúncios falsos são comuns nessa época, e se confundem os verdadeiros, segundo Marcelo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia. “Se o preço estiver muito abaixo da média praticada pelo mercado, tenha cautela e procure confirmar com calma se a oferta é real”.

Outros problemas comuns são produtos não entregues, atrasos, produtos com qualidade inferior ou diferentes dos que estavam no anúncio. Algumas formas de contornar isso são verificar a reputação da empresa em sites como o Reclame Aqui e o Consumidor.gov, ou em comentários do Google.

Se no próprio site existem espaços de avaliação dos produtos, vale a pena verificar, antes da compra, o que outros consumidores acharam.

Confira algumas dicas

O Procon Assembleia elaborou algumas dicas para aproveitar a Black Friday, sem frustrações:



Pesquise a evolução do preço do produto que pretende adquirir, e as condições de pagamento disponíveis. Assim, você vai saber quanto pode economizar no dia da Black Friday.

Use sites de comparação de preços. Alguns deles apresentam gráficos com as mudanças ao longo do tempo.

Certifique-se que o produto adquirido está em estoque. A empresa pode alegar que não, e atrasar a entrega. Nesses casos, é possível pedir o dinheiro de volta.

Cuidado com sites falsos. Eles podem ser idênticos aos verdadeiros. Suspeite de ofertas muito tentadoras. Em caso de dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa e verifique os preços e o endereço.

Suspeite de anúncios recebidos nas redes sociais e aplicativos de mensagem. Fraudadores podem ser esses meios para chegar até você. Procure ter certeza que a loja é confiável antes de efetuar o pagamento.

Evite acessar links enviados por e-mail ou SMS. Se um anúncio chamar sua atenção, pesquise sobre a empresa em um mecanismo de busca, como o Google, e entre em contato com a empresa por canais seguros.





Procon Assembleia

O Procon Assembleia é o órgão do legislativo mineiro responsável por atender consumidores e pela proteção e defesa dos seus direitos. No portal no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é possível ser atendido diretamente, consultar cartilhas e ver relatórios do trabalho do órgão.