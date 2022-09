Black Friday: 6 dicas de bom atendimento para fidelizar clientes nesta data

(foto: Freepik)



É claro que isso pode ser um desafio, mas com as diretrizes certas, esse processo se torna muito mais fácil. É por isso que separamos, a seguir, 6 dicas para oferecer um atendimento de qualidade ao cliente durante a Black Friday. Confira!

Confira 6 dicas de atendimento ao cliente para esta Black Friday

O atendimento ao cliente se torna muito mais fluido seguindo algumas dicas básicas. Quer saber quais são elas? É só continuar a leitura!

1) Tenha um planejamento para a Black Friday

atendimento ao cliente na Black Friday se torna diferente do que nas outras datas comemorativas devido à urgência de compra. Isso acontece por causa das promoções e condições de compra atrativas, que fazem com que os clientes comprem pelo impulso e as marcas se desdobrem para manter o estoque.

Por isso, o primeiro passo para atender bem o cliente é ter um bom planejamento da época, com diretrizes e investimentos - assim, você estará resguardado e não corre o risco de decepcionar seus clientes, seja com falta de produtos ou com um mau atendimento.

2) Prepare a sua equipe ou contrate profissionais temporários

é preciso treinar a sua equipe. Por isso, Não basta cuidar apenas do estoque -Por isso, ofereça treinamento especializado para as pessoas que estarão em contato com o cliente e também para quem estiver envolvido com as logísticas das mercadorias. E lembre-se de manter o atendimento durante o fim de semana, pois o volume de dúvidas, reclamações e trocas pode aumentar nessa época.





3) Esteja disponível nos principais canais de atendimento





Clientes e consumidores, quando possuem dúvidas ou reclamações relacionadas a algum produto ou serviço, precisam ir atrás da empresa para solucionar o problema. Sendo assim, a empresa precisa estar preparada para esse contato e ter a solução para a questão que será levantada no menor tempo possível.





Para que esse processo aconteça da melhor forma, é importante ter canais de atendimento à disposição do consumidor. E esses canais devem ser interessantes e fáceis para o cliente, e não para a empresa, ou seja, a marca deve estar onde o cliente está. Por isso, o ideal é diversificar os canais e estar em mais de um ao mesmo tempo.





4) Seja ágil nos atendimentos

Durante a Black Friday, são muitas as demandas por atendimento rápido. Porém, se sua empresa deixar de prestar um suporte ágil e eficiente, poderá deixar a reputação da marca bem baixa no mercado.

Por isso, nunca deixe nenhum cliente sem resposta e busque resolver o problema logo no primeiro atendimento.





5) Prepare-se para as reclamações





Inevitavelmente, as reclamações vão acontecer. Por isso, o ideal é que sua marca invista em uma boa gestão de crises: não evite ou ignore as mensagens dos clientes, responda todas as solicitações o mais rápido possível e tente solucionar tudo sempre no primeiro contato.





6) Atente-se ao pós-venda

O pós-venda é a etapa do processo de venda que acontece após a compra e tem como objetivo reter o cliente, de forma a continuar oferecendo valor a ele. Dessa forma, a marca mantém o consumidor por perto e ele se sente valorizado - assim, fica muito mais difícil que essa pessoa vá para a concorrência e deixe de comprar no lugar em que fez seu primeiro negócio.

O que achou das dicas?

