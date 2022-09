Black Friday 2022: brasileiros vão gastar mais e Copa deve aquecer vendas

São Paulo - O brasileiro deve gastar mais na Black Friday deste ano. E os produtos que lideram a lista de intenção de compras são roupas, livros e calçados, seguidos de perto pelos eletroportáteis. É o que aponta uma pesquisa encomendada pelo Google ao Instituto Ipsos e apresentada nesta quinta-feira (29/9).

O levantamento, apresentado durante o evento Black Friday Connections Store, aponta ainda que cada pessoa pretende gastar, em média, com produtos de 5 categorias - número maior do que o consumo da Black Friday de 2021.

Dentre as categorias com maior intenção de compra, roupas e acessórios lideram a lista - quase metade dos entrevistados pretendem investir nesse tipo de produto. Em segundo lugar na lista, estão os livros e itens de papelaria. Além disso, a intenção de compra por calçados também é grande.

Este é o segundo ano que roupas, acessórios e calçados aparecem no topo da lista de intenção de compras, contrariando uma tradição da Black Friday como um evento oportuno para investimento em produtos mais duráveis. Isso porque, com a retomada das atividades após o período de maior reclusão da pandemia, esses itens voltam a ser objeto de desejo dos brasileiros.





Sempre em alta na Black Friday, os celulares figuram em quarto lugar no ranking de intenção de compra. Aparelhos eletroportáteis também continuam no radar de quem pretende usar a ocasião para investir em algum produto.

Copa do Mundo

Neste ano, pela primeira vez, a Black Friday vai coincidir com outro evento de relevância para os brasileiros: a Copa do Mundo. A estreia da Seleção Brasileira no mundial, inclusive, será um dia antes da tradicional sexta-feira de descontos.





E apesar de agitar ainda mais o mês, a expectativa é de que a Copa do Mundo incentive ainda mais as vendas. Na prática, deve acontecer assim: se você já tem planos de comprar uma televisão, é bem provável que você aproveite a Black Friday não apenas pelo desconto, mas também para curtir os jogos da TV nova; se você gosta de reunir os amigos para acompanhar as partidas, as promoções da data podem ser uma oportunidade para comprar comes e bebes a preços mais baixos.