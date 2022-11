Black Friday: Sete em cada dez lojistas estão otimistas com a data

Produtos de vestuário e calçados devem estar entre os preferidos do público (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A próxima Black Friday, marcada para o dia 25 de novembro, deixa sete em cada dez lojistas otimistas com as vendas na data. A pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) afirma ainda que há uma estimativa de aumento de 59,2% nos volumes de estoque, injetando 2,06 bilhões na economia da capital, retomando o nível pré-pandemia (2019).

Há ainda um interesse dos comerciantes em aumentar o estoque para a data. De acordo com a pesquisa, 59,2% afirmam que terão volume maior que o do último ano.Quase metade dos lojistas da capital (43,9%) já estão se preparando para a Black Friday e 34,3% afirmam que aguardam a proximidade da data.

A pesquisa foi feita com 305 comerciantes de BH entre os dias 2 de setembro e 20 de outubro.

Produtos que lideram expectativas de vendas

Na apuração da CDL/BH, vestuário (37,3%) e calçados (17,7%) irão liderar a expectativa de vendas esse ano, cenário que se repete nos anos anteriores.



Em seguida, as maiores vendas virão de acessórios - relógios, joias e bijuterias (7,8%), cosméticos - perfume, hidratante e maquiagem (7,8%), itens de decoração (6,4%), itens de papelaria (5,9%), bolsas, mochilas e malas (5,9%) e produtos alimentícios (4,9%).

A média de compras por consumidor é de dois produtos, com valor máximo de até R$ 486,78. Os produtos com maior saída serão, provavelmente:



%u25CF Roupas/Vestuário: R$ 302,27

%u25CF Calçados: R$ 311,76

%u25CF Acessórios: R$ 250

%u25CF Cosméticos: R$ 84,37

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, disse que “os lojistas estão recuperando a confiança na economia e isso se reflete nas boas perspectivas para as datas comemorativas de fim de ano. Somado a isso, teremos o pagamento do 13° salário e Auxílio Brasil, que vão proporcionar uma renda extra aos consumidores.”

Tipo de pagamento

Para os lojistas entrevistados, a maioria dos clientes (65,2%) deverá optar pelo pagamento parcelado no cartão de crédito, com uma média de seis parcelas. Na sequência, aparecem à vista no cartão de crédito (26%), cartão de débito (5,4%), transferências eletrônicas - PIX, TED e DOC (2%), parcelado no cartão de crédito da própria loja (1%) e parcelamento no carnê (0,5%).

Para ajudar no engajamento este ano, os lojistas também relatam investimento em publicidade nas redes sociais para captação de clientes.



Segundo a pesquisa, 97% dos comerciantes vão investir no Instagram; 37,7% no Facebook; 23,5% no site; 18,1% no WhatsApp e 5,9% em comerciais de televisão.

Como estratégias de vendas efetivas,as principais apontadas pelos lojistas foram:

%u25CF Divulgação dos produtos: 99,3%

%u25CF Descontos atrativos: 85,1%

%u25CF Flexibilidade ou facilidade de pagamento: 68,7%

%u25CF Promoções: 7,5%