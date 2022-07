Celular, internet e TV a cabo lideram reclamações no Procon

Quase 10% das reclamações dão contra empresas de telefonia celular (foto: Freepik/Reprodução)

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Procon) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) registrou somente no primeiro semestre de 2022, 643 queixas contra serviços de telecomunicações. Telefonia celular, internet e TV por assinatura lideram o ranking de reclamações, com 113 no total.

Confira o ranking:

Telefonia celular: 9,5% (63)

Combo (TV, telefone internet): 7,7% (50)

Empréstimo consignado e pessoal: 7,3% (47)

Cartão de crédito (incluindo acordos): 6,8% (44)

Agências de turismo/pacotes: 6,7% (43)

O setor de telecomunicações lidera o ranking do Procon há mais de 10 anos. Setores financeiros, como cartões de crédito e agências bancárias, também figuram no ranking, motivado principalmente pela onda de golpes financeiros denunciados ao órgão. A maioria deles, de aposentados.

De acordo com o Procon, os números das reclamações de golpes podem ser ainda maiores, devido à subnotificação - muitas pessoas não denunciam o crime - e ao fato de a maioria das pessoas reclamar diretamente à Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor.

O Procon da ALMG faz um alerta sobre o aumento dos golpes e ligações insistentes de telemarketing. Nos primeiros 180 dias do ano, foram dezenas de denúncias.

Nesse sentido, o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, faz um alerta aos familiares: "Fiquem atentos às ligações telefônicas recebidas pelos idosos em sua família. Golpistas têm se passado por funcionários de instituições financeiras ou lojas para extraírem informações sigilosas das vítimas e, assim, provocam desfalques em suas contas bancárias”.



O alerta vale também para as mensagens recebidas via celular por SMS ou aplicativos de conversa.

*Estagiária sob supervisão