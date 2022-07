PCMG prende quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos ao sair do banco

De acordo com a investigação, os três suspeitos são de Goiás, e desde novembro de 2021, fizeram pelo menos 38 crimes do mesmo tipo em Minas Gerais (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu na tarde desta quarta-feira (6/7) uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos em agências bancárias de Belo Horizonte. De acordo com a PCMG, eles serão indiciados por estelionato, associação criminosa com o agravante por as vítimas serem idosas.

Os trabalhos investigativos prosseguem na 2ª Delegacia de Polícia Civil Barreiro para identificação e reconhecimento de vítimas, bem como de demais envolvidos na prática criminosa.

Os criminosos abordavam os idosos ao sair dos bancos após sacarem a aposentadoria. Três pessoas foram presas, duas mulheres e um homem, todos tinham passagem por estelionato. De acordo com a investigação, os três são de Goiás, e desde novembro de 2021, fizeram pelo menos 38 crimes do mesmo tipo em Minas Gerais.

A polícia buscava o grupo há 5 meses, e na última segunda-feira (4/7), eles foram flagrados aplicando o golpe em uma senhora de 86 anos na região do Barreiro. As vítimas eram analisadas e "marcadas" ainda dentro do banco, e ao saírem, abordavam as vítimas com uma cena armada.

Um dos criminosos deixava a carteira cair com dinheiro falso, e logo após, solicitavam ajuda da vítima para procurar. Depois, ofereciam uma recompensa, e ao levar a vítima para recebê-la em uma loja falsa, não a deixavam entrar com a bolsa. Então, roubavam o dinheiro e cartões para realizar empréstimos em nome dos idosos.

Leia mais sobre golpes

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.