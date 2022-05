Cuidado com o golpe do Imposto de Renda

Para dar mais credibilidade, são utilizadas imagens fraudulentas com a logomarca comemorativa da Receita Federal para os 100 anos do Imposto de Renda (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) A Receita Federal emitiu uma nota de alerta para mais um golpe cibernético. Os criminosos estão enviando por e-mail comunicados comos se fossem do órgão, tentando convencer os contribuintes a confirmar um falso cadastro para recebimento da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referente ao ano de 2022. O governo federal pede atenção à população.









Através de uma mensagem, com um link malicioso para visualização de um falso comprovante de recebimento da restituição, os criminosos informam os dados para recebimento via pix.





O órgão afirma que não há dados sobre o número de pessoas que receberam e-mail falso e sofreram o golpe, mas pede aos contribuintes cuidado com e-mails, usados para a prática do golpe.





A Receita lembra que não envia e-mails ou alerta para os contribuintes com mensagens que possuam algum tipo de link e que os contribuintes devem confirmar as informações nos canais oficiais. "Os alertas enviados pela Receita Federal por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso. Todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no Portal e-CAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br", afirmou o órgão.





Atenção redobrada





A advogada Greycielle Amaral, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, ressalta que é importante que a população tenha um olhar crítico em relação aos e-mails que possam ser suspeitos. "Ainda que você receba um e-mail, não saia clicando em qualquer informação ou link. Se tiver alguma relação com um conteúdo que você está esperando, mantenha contato direto com a instituição, empresa, que está te remetendo aquele e-mail. Temos que estar cada dia mais atentos", destaca a advogada.





Para a especialista, as próprias organizações, tal como a Receita Federal, têm se esforçado para orientar as pessoas a não clicarem em qualquer arquivo. "É recomendado que a pessoa entre no site, com senha, iToken de acesso, para que possamos acessar nossas próprias informações por um meio seguro", pontua Greycielle. "O intuito do golpe é dar a intenção de que aquilo é verdade, então a pessoa tem que ter uma análise crítica", complementa.





Na dúvida, o recomendado é nunca clicar nos links. Como forma de averiguar a informação, o cidadão pode estar tentando entrar em contato direto através dos meios de comunicação oficiais.

Nesses casos, a internet pode ser uma grande aliada na busca de histórico de golpes. Consultar em veículos de notícia, sites institucionais e oficiais sobre a ocorrência de golpes, denúncias de falsos e-mails pode evitar grandes transtornos para os cidadãos.





Segurança no âmbito corporativo





A advogada ressalta que as empresas podem colaborar para uma rede de informação entre os funcionários, para que assim, eles não caiam em golpes e fiquem mais atentos às medidas de proteção.





"Uma das medidas é o próprio treinamento, nas empresas, de modo geral, justamente na tentativa de orientar, para não sair clicando em qualquer e-mail, qualquer mensagem. Existem algumas empresas que fazem esses testes com os funcionários. Mandam um e-mail para o funcionário para ver se ele irá clicar, se ele está passível de golpe. Se vê que o funcionário está passível de golpe, chama ele para um treinamento."





A especialista destaca que ações como essa podem contribuir imensamente para o cotidiano e a proteção de dados de mais pessoas.

O que fazer em caso de golpe?





Como os golpes são diversos, a advogada ressalta que em cada caso é necessário uma análise particular. Caso um cidadão tenha sido vítima desse tipo de golpe, é necessário que ele busque as autoridades responsáveis pela denúncia do ocorrido. Dessa forma, é preciso ir até uma Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos.