'Benzer' o dinheiro: idoso cai em novo golpe em Várzea da Palma

Golpe no idoso aposentado foi dado quando ele saía da agência bancária onde sacou o dinheiro (foto: Pt.wikipédia.org)

A Polícia Civil de Várzea da Palma, no Alto São Francisco, investiga um golpe contra um idoso de 76 anos, dado por um homem que prometia, com uma “benzeção” da pensão de aposentadoria deste, prometendo aumentar o valor desta. Em princípio, existe apenas essa denúncia, mas os policiais acreditam que hajam mais vítimas.

Segundo informações dos policiais que investigam o caso, o idoso tinha acabado de retirar sua aposentadoria, num total de R$ 2.300. Ao sair do banco, foi abordado por dois homens que lhe contaram uma história de que seria possível multiplicar o dinheiro da aposentadoria, se pudessem benzer o dinheiro.

O idoso acreditou e acabou indo para um carro. Lá, os homens pegaram o dinheiro, sob a alegação de que iriam benzê-lo e que no mês seguinte ele receberia mais, pois a 'benzeção' atrairia uma quantia maior.

Antes de iniciarem o tal rito, os dois homens pediram ao aposentado água para realizar a 'benzeção'. O idoso saiu para buscar e, quando retornou, os golpistas entregaram a ele um embrulho, onde estaria o dinheiro, já aumentado, com a recomendação de que não abrisse o pacote, de imediato. Foi aí que eles se despediram e foram embora.

O homem precisava ir à farmácia e lá comprou um medicamento que precisava, mas quando abriu o embrulho, para retirar o dinheiro e pagar a compra, só encontrou pedaços de jornais rasgados. O dinheiro havia sumido.

O veículo em que estavam os golpistas já foi identificado e está sendo procurado. As polícias Civil e Militar já emitiram um alerta com os dados do carro.