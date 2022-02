PM prende homem flagrado por câmera de segurança roubando bolsa de mulher

Momento em que o homem abordou a mulher na descida da rua (foto: Reprodução/Vídeo) A Polícia Militar divulgou neste sábado (5/2) o resultado de uma operação policial realizada em Caratinga, no Leste de Minas, que acabou na prisão de um homem que roubou a bolsa de uma mulher no lugar conhecido como Morro da Padaria Massa Real. O roubo aconteceu na tarde de sexta-feira (4/2) e foi registrado em vídeo por uma câmera de segurança que fica de frente ao ponto exato onde o homem abordou a mulher e arrancou a sua bolsa.





O tenente Uélinton Rodrigues Lessa, que comandou a operação, contou que, ao receber a denúncia, feita por pessoas que viram o roubo e descreveram o homem e as roupas que ele vestia, as equipes começaram a fazer o rastreamento pela região, para capturá-lo.Com a operação em andamento, a mulher assaltada ligou para a PM e contou mais detalhes sobre o roubo e sobre o suspeito.

Com isso, os policiais conseguiram identificar o homem, que estava andando pelas ruas do Bairro Limoeiro. Ele abordado e, ao fazer a revista, os policiais encontraram com o suspeito 10 pedras de crack e 1 pino de cocaína.

Interrogado pelos policiais, ele confessou ter roubado a bolsa da mulher e levou os militares até uma casa abandonada, localizada na escadaria da Travessa Jaider Matias, e ocupada por ele.

Sem saída, ele entregou aos policiais a bolsa e todos os pertences da mulher, menos o dinheiro, que, segundo a vítima, somava R$ 115. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.