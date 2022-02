Número de acidentes e mortos nas estradas cai, mas o de embriaguez aumenta

No total, foram realizadas em janeiro 13.034 operações policiais e 426 de Lei Seca (foto: PMRv/Divulgação)

Balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) mostra uma redução no número de acidentes e no total de mortes em janeiro, em relação ao mesmo mês de 2021. No entanto, houve crescimento em especial no número de armas de fogo apreendidas e de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

A PMRv é responsável pela fiscalização de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais em Minas Gerais. No total, em janeiro, um dos meses de maior fluxo de veículos em rodovias, foram realizadas 13.034 Operações Policiais e 426 Operações de Lei Seca, segundo o comandante de Policiamento Rodoviário, coronel Fábio Almeida.

No total, foram registrados 519 acidentes com vítimas, o que significa uma redução de 33% em relação a um ano atrás. O número de mortos nesses acidentes foi de 47 pessoas, o que corresponde a uma redução de 49%.

Chama a atenção, no entanto, o número cada vez maior de infrações por consumo de bebida alcoólica. O total de prisões por embriaguez, por exemplo, foi de 664, o que significa um aumento de 44% em relação ao mesmo mês de 2021. E foram aplicadas 957 multas por esse motivo, ou 3% a mais.



Somente de sexta-feira (4/2) para este sábado (5/2), para se ter uma ideia, foram oito casos de motoristas que dirigiam embriagados. No total, foram 426 operações de Lei Seca.

O total de prisões por tráfico de drogas também cresceu. Foram 83, o que significa um aumento de 43%, e 110 armas de fogo foram apreendidas, 57% a mais. Esse é também o percentual de alta na recaptura de foragidos da justiça. Foram 68 no total.

No total, o número de prisões foi de 1.927 pessoas, um aumento de 8%. O total de veículos roubados e furtados recuperados foi de 151, número que representa uma alta de 41%. Um total de 2.185 carteiras de motoristas foram recolhidas, 43% a mais que janeiro do ano passado, e 2.666 veículos removidos.