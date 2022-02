Seis pessoas são presas em laboratório de drogas sintéticas na capital

A operação de localização do laboratório de drogas foi realizada pelo Batalhão Rotam (foto: PMMG)

A Polícia Militar (PM) estourou, no início da noite desta sexta-feira (4/2), um laboratório de drogas na Rua Aroeiras, no Bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. Lá, anestésicos, como o conhecido, de cavalos, eram transformados em drogas para festas rave. Além deste, foram encontradas as drogas, comprimidos de ecstasy e pinos de cocaína. Seis pessoas foram presas.

Segundo o tenente Simão, que comandou a operação, oé como é chamada a, droga sintética de fabricação caseira a partir de um anestésico geralmente usado por veterinários em cavalos, que vem se tornando cada vez mais comum em festas rave.

O GHD é uma droga usada para fabricar o “Boa Noite Cinderela”, droga que serve para aumentar a libido, mas que em grande escala provoca desmaio.

A operação foi realizada pelo Batalhão Rotam, da PM, e o registro da ocorrência, para onde serão levados os seis presos, será no Ceflan 1, no Bairro Sagrada Família. Também foram apreendidos R$ 1.75,00 em dinheiro, duas máquinas de cartão e um micro-ondas, usado para processamento da droga.