BH registra primeira morte de bebê por causa da COVID-19 em 2022

Duas crianças menores de 1 ano perderam a vida por causa da COVID em BH (foto: PixaBay/Reprodução)

Belo Horizonte registrou, nesta sexta-feira (4/2), a morte de um bebê por COVID-19. Este é o primeiro caso em 2022, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo município. Até o momento, duas crianças com menos de um ano de idade perderam a vida por causa da doença na capital. O outro caso aconteceu no ano passado.

A cidade também contabiliza oito óbitos de adolescentes com até 14 anos. Na faixa de 15 aos 19, foram registradas 3 mortes. Em Minas, 40 crianças com até 9 anos morreram por complicações da doença.

A transmissão do coronavírus em Belo Horizonte continua perdendo força. O RT, índice que indica o nível médio de transmissão da COVID-19, está cada vez mais próximo de 1, considerado um patamar aceitável pelos infectologistas.

O boletim epidemiológico aponta ainda que o RT caiu de 1,08, na quinta, para 1,06 nesta sexta. Isso significa que 100 pessoas contaminadas podem transmitir o coronavírus para outras 106.

Por outro lado, as internações em leitos destinados ao tratamento de pacientes com a COVID-19 continuam em alta. A taxa de ocupação em UTIs voltou a aumentar de 87,6% para 87,7% no boletim de hoje. Nas enfermarias, as ocupações subiram de 73,8% para 74,6%. A situação do sistema de saúde da capital ainda é alarmante, permanecendo no nível vermelho.