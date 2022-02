BH convoca crianças de 7 e 8 anos para vacinação contra COVID; veja locais

Confira os endereços para primeira dose de crianças sem comorbidades de 7 e 8 anos

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Barreiro de Cima Praça Modestino de Sales Barbosa, 100 Flávio Marques Lisboa Centro de Saúde Bairro das Indústrias Rua Maria de Lourdes Manso, 80 Bairro das Indústrias Centro de Saúde Bonsucesso Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875 Bonsucesso Centro de Saúde Carlos Renato Dias Rua José Gonçalves, 375 Barreiro Centro de Saúde Diamante/ Teixeira Dias Rua Maria Marcolina de Souza, 40 Diamante Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo - Miramar Rua Eridano, 540 Miramar Centro de Saúde Independência Rua Maria Antonieta Ferreira, 151 Independência Centro de Saúde Itaipu/Jatobá Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350 Marilândia Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino/Túnel de Ibirité Rua Waldir César Branquinho, 111 Conjunto Túnel de Ibirité Centro de Saúde Mangueiras Rua Chafariz, 4 Independência Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindeia Rua Flor de Seda, 172 Lindeia Centro de Saúde Milionários Rua dos Cruzeirenses, 30 Milionários Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água Rua São Pedro da Aldeia, 55 Pilar Centro de Saúde Regina Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467 Regina Centro de Saúde Santa Cecília Rua Paulo Duarte, 280 Santa Cecília Centro de Saúde Urucuia Rua Nelson de Paula Pires, 325 Pongelupe Centro de Saúde Vale do Jatobá Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100 Vale do Jatobá Centro de Saúde Vila Cemig Rua Coletivo, 68 Vila Cemig Centro de Saúde Vila Pinho Rua Otaviano de Carvalho, 174 Vila Pinho REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Cafezal Rua Bela Vista, 30 Vila Cafezal Centro de Saúde Carlos Chagas Avenida Francisco Sales, 1.715 Santa Efigênia Centro de Saúde Conjunto Santa Maria Rua Pastor Benjamim Maia, 57 Conjunto Santa Maria Centro de Saúde Menino Jesus Rua Congonhas, 692 Santo Antônio Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima Rua Corinto, 450 Serra Centro de Saúde Oswaldo Cruz Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima Barro Preto Centro de Saúde Padre Tarcísio Rua Coronel Jorge Davis, 500 São Lucas Centro de Saúde Santa Lúcia Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 Santa Lúcia Centro de Saúde Santa Rita de Cássia Rua Cristina, 961 São Pedro Centro de Saúde São Miguel Arcanjo Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 Fazendinha Centro de Saúde Tia Amância Rua Iraí, 248 Coração de Jesus EGIONAL LESTE

Centro de Saúde Alto Vera Cruz Rua General Osório , 959 Alto Vera Cruz Centro de Saúde Boa Vista Rua Guruá, 833 Boa Vista Centro de Saúde Mariano de Abreu Rua Fernão Dias, 220 Mariano de Abreu Centro de Saúde Marco Antônio Menezes Avenida Petrolina, 869/871 Horto Centro de Saúde Novo Horizonte Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 Novo Horizonte Centro de Saúde Paraíso Avenida Mem de Sá, 1.001 Paraíso Centro de Saúde Pompeia Rua Leopoldo Gomes, 440 Pompeia Centro de Saúde São Geraldo Avenida Itaituba, 318 São Geraldo Centro de Saúde Taquaril Rua Desembargador Bráulio, 2.200 Taquaril REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Alcides Lins Rua Panema, 275 Concórdia Centro de Saúde Capitão Eduardo Rua Ângela Benareges, 10 Capitão Eduardo Centro de Saúde Conjunto Paulo VI Rua Almas, 122 Conjunto Paulo VI Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo Rua Serra do Cipó, 170 Conjunto Ribeiro de Abreu Centro de Saúde Gentil Gomes Rua Manoel Passos, 580 Santa Cruz Centro de Saúde Goiânia Rua Pomba, 677 Goiânia Centro de Saúde Leopoldo Crisostomo de Castro Rua Leôncio Chagas, 157 União Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes Rua Branca, 15 Vitoria Centro de Saúde Marivanda Baleeiro Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555 Paulo Vl Centro de Saúde Ribeiro de Abreu Rua Dianópolis, 180 Ribeiro de Abreu Centro de Saúde São Gabriel Rua Ilha de Malta, 353 São Gabriel Centro de Saúde São Marcos Rua Paulista, 571 São Marcos Centro de Saúde São Paulo Rua Aiuruoca, 455 São Paulo Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital Avenida do Sociais, 305 Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Bom Jesus Rua Bernardo Cisneiros, 659 Bom Jesus Centro de Saúde Coqueiros Rua Eneida, 1583 Coqueiros Anexo do Centro de Saúde Califórnia Rua dos Violões, 570 Califórnia Centro de Saúde Dom Cabral Praça Comunidade, 50 Dom Cabral Centro de Saúde Dom Bosco Rua Olinto Magalhães, 1.939 Dom Bosco Centro de Saúde Ermelinda Rua Paes de Abreu, 114 Ermelinda Centro de Saúde Jardim Montanhês Rua Leopoldo Pereira, 407 Jardim Montanhês Centro de Saúde João Pinheiro Rua Frei Luiz de Souza, 811 João Pinheiro Centro de Saúde Padre Eustáquio Rua Humaitá, 1.125 Padre Eustáquio Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes Rua Mendes de Oliveira, 325 B Santo André Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins Rua Rutilo, 96 Pindorama Centro de Saúde Santos Anjos Rua Miosótis, 15B Caiçara REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Aarão Reis Rua Waldomiro Lobo, 177 Aarão Reis Centro de Saúde Campo Alegre Rua Ozório Duque Estrada, 491 Campo Alegre Centro de Saúde Etelvina Carneiro Travessa Dois mil Quatrocentos e Dezessete, 235 Etelvina Carneiro Centro de Saúde Guarani Rua Pacaembu, 160 Guarani Centro de Saúde Heliópolis Rua dos Beneditinos, 120 Heliópolis Centro de Saúde Jaqueline Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 Jaqueline Centro de Saúde Jaqueline II Rua João Pereira Lima, 50 Jaqueline Centro de Saúde Jardim Felicidade Rua Vinte e Oito, 32 Jardim Felicidade Centro de Saúde Felicidade II Rua Pau Brasil, 160 Solimões Centro de Saúde Jardim Guanabara Rua Fanny Martins de Barros, 71 Jardim Guanabara Centro de Saúde Lajedo Rua Júlio Ribeiro, 681 Lajedo Centro de Saúde MG20 Rua Padre Argemiro Moreira, 11.900 Maria Teresa Centro de Saúde Novo Aarão Reis Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 Novo Aarão Reis Centro de Saúde Primeiro de Maio Rua Volts, 81 Primeiro de Maio Centro de Saúde Providência Rua São Sebastião, 30 Providência Centro de Saúde São Bernardo / Igreja Internacional Fogo e Glória Rua Maria Amélia Maia, 276 São Bernardo Centro de Saúde São Tomás Rua Santa Rosa, 54 São Tomás Centro de Saúde Tupi Rua Ari Barroso 150 Tupi Centro de Saúde Zilah Spósito Rua Coquilho, 85 Zilah Spósito REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Amílcar Viana Martins Rua Nelson de Sena, 90 Cinquentenário Centro de Saúde Betânia Rua das Canoas, 678 Betânia Centro de Saúde Cabana Rua Centro Social, 536 Cabana Centro de Saúde Camargos Rua Luiza Efigênia Silva, 413 (antigo 159) Camargos Centro de Saúde Cícero Ildefonso Rua Caviana, 77 Jardinópolis Centro de Saúde Conjunto Betânia Rua Onã, 105 Conjunto Betânia Centro de Saúde Havaí Rua Paulo Diniz Carneiro, 742 Havaí Centro de Saúde João XXIII Rua Toledo, 481 Vila Oeste Centro de Saúde Noraldino de Lima Avenida Amazonas, 4.373 Nova Suíça Centro de Saúde Palmeiras Av. Dom João VI 1.821 Palmeiras Centro de Saúde Salgado Filho Rua Campina Verde, 375 Salgado Filho Centro de Saúde Santa Maria Rua das Pérolas, 123 Santa Maria Centro de Saúde São Jorge Rua Oscar Trompowsky, 1.698 Nova Granada Centro de Saúde Ventosa Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782 Jardim America Centro de Saúde Vila Leonina Praça do Ensino, 240 Alpes Centro de Saúde Vista Alegre Rua Sêneca, 9 Nova Cintra Centro de Saúde Waldomiro Lobo Av. Amazonas, 8.889 Madre Gertrudes REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Dom Orione Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2.220 Pampulha Centro de Saúde Itamarati Rua Anita Blumberg, 63 Paquetá Centro de Saúde Jardim Alvorada Rua Engenho do Sol, 580 Engenho Nogueira Centro de Saúde Padre Joaquim Maia Rua Boaventura, 1.900 Liberdade Centro de Saúde Santa Amélia Rua Engenheiro Pedro Bax, 220 Santa Amélia Centro de Saúde São Francisco Rua Viana do Castelo, 485 São Francisco Centro de Saúde São José Rua Violeta de Melo, 655 São José Centro de Saúde Serrano Rua Tocantins, 471 Serrano Anexo do Centro de Saúde Trevo Avenida Dandara, 7 Trevo REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Alameda dos Ipês Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186 Santa Mônica Centro de Saúde Andradas Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21 São João Batista Centro de Saúde Céu Azul Rua Alice Marquês, 187 Céu Azul Centro de Saúde Copacabana Rua Inglaterra, 940 Copacabana Centro de Saúde Jardim Comerciários Rua Maria da Paz Maia, 96 Jardim dos Comerciários Centro de Saúde Jardim Leblon Rua Humberto Campos, 581 Jardim Leblon Centro de Saúde Lagoa Rua José Sabino Maciel, 176 Lagoa Centro de Saúde Mantiqueira Rua César Salles Barbosa, 600 Mantiqueira Centro de Saúde Minas Caixa Rua Capitão Sérgio Pires, 226 Minas Caixa Centro de Saúde Nova York Rua Wilton Marques Pereira, 10 Nova York Centro de Saúde Paraúna Rua João Ferreira da Silva, 248 Mantiqueira Centro de Saúde Piratininga Rua Cravo da Índia, 11 Piratininga Centro de Saúde Rio Branco Rua Crisanto Muniz, 120 Rio Branco Centro de Saúde Santa Mônica Rua dos Zapotecas, 98 Santa Mônica Centro de Saúde Santo Antônio Rua Irineu Pinto, 255 São João Batista



Centro de Saúde Alameda dos Ipês Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186 Santa Mônica Centro de Saúde Andradas Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21 São João Batista Centro de Saúde Céu Azul Rua Alice Marquês, 187 Céu Azul Centro de Saúde Copacabana Rua Inglaterra, 940 Copacabana Centro de Saúde Jardim Comerciários Rua Maria da Paz Maia, 96 Jardim dos Comerciários Centro de Saúde Jardim Leblon Rua Humberto Campos, 581 Jardim Leblon Centro de Saúde Lagoa Rua José Sabino Maciel, 176 Lagoa Centro de Saúde Mantiqueira Rua César Salles Barbosa, 600 Mantiqueira Centro de Saúde Minas Caixa Rua Capitão Sérgio Pires, 226 Minas Caixa Centro de Saúde Nova York Rua Wilton Marques Pereira, 10 Nova York Centro de Saúde Paraúna Rua João Ferreira da Silva, 248 Mantiqueira Centro de Saúde Piratininga Rua Cravo da Índia, 11 Piratininga Centro de Saúde Rio Branco Rua Crisanto Muniz, 120 Rio Branco Centro de Saúde Santa Mônica Rua dos Zapotecas, 98 Santa Mônica Centro de Saúde Santo Antônio Rua Irineu Pinto, 255 São João Batista Centro de Saúde Serra Verde Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10 Serra Verde A administração municipal também fará, amanhã, a repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9 anos, completos até a data da vacinação.

Cronograma para os próximos dias

Dia 05/02, sábado:

Dia 07/02, segunda-feira:

Dia 08/02, terça-feira:



- dose de reforço para pessoas de 40 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;



- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;





Dia 09/02, quarta-feira:

- repescagem de dose de reforço e quarta dose para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.



- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas; - repescagem de dose de reforço e quarta dose para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;

Dia 10/02, quinta-feira:

Dia 11/02, sexta-feira:

- primeira dose para crianças sem comorbidades de 7 e 8 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- quarta dose para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da condição de saúde;- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- quarta dose para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da condição de saúde;- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- dose de reforço para pessoas de 39 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.