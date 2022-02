Varginha tem baixa adesão de crianças à vacinação contra COVID-19

Até o momento, cerca de 4 mil crianças receberam a primeira dose da vacina contra a COVID em Varginha (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Varginha, no Sul de minas, está preocupada com a baixa adesão das crianças à vacinação contra a COVID-19. A situação foi revelada durante coletiva de imprensa pelo prefeito Vérdi Lúcio Melo.

De acordo com o prefeito, apenas 37% do público de 5 a 11 anos foi imunizado em Varginha. Cerca de 4 mil crianças receberam a primeira dose na cidade, mas restam 7.300 que ainda não comparecera aos postos de saúde.

“Isso nos preocupa, queria aproveitar a oportunidade e pedir aos pais que colaborem e levem suas crianças, porque as aulas começam na próxima segunda-feira (07/02) e quanto mais essas crianças estiverem vacinas, um número maior, vai facilitar nosso trabalho e colocar mais segurança para todos”, ressalta Vérdi.





Segundo o boletim epidemiológico, 258.727 doses já foram aplicadas em Varginha. A adesão do restante dos públicos tem sido positiva, como é o caso dos adolescentes de 12 a 17 anos que quase atingiu o total.



“Até o momento, em relação aos adolescentes de 12 a 17 anos, graças a Deus, estamos com 91% vacinados com duas doses”, diz.

Varginha soma 25.639 casos de COVID-19, sendo 369 mortes em decorrência da doença e 36 hospitalizados na cidade.

Saúde e transporte

Vérdi aproveitou para falar sobre o investimento que a prefeitura vai fazer no Hospital Regional. Segundo o prefeito, uma ordem de R$ 2 milhões já foi feita e outros três projetos foram encaminhados para a Câmara Municipal.

“Para que vocês percebam que além de estarmos mantendo o Hospital Bom Pastor com recursos da prefeitura, estamos contribuindo com o Hospital Regional com esses valores que nunca esteiveram na história do município”, afirma.

Além disso, o transporte público foi assunto na reunião. Segundo Verdi, a prefeitura deve pagar R$ 1 na tarifa para manter o valor da taxa em R$ 4,20, já que a Autotrans, empresa responsável pelos coletivos, havia apresentado uma proposta de reajuste para R$ 6.



Ainda de acordo com a prefeitura, o documento foi enviado à Câmara com limite de R$ 320 mil por mês.