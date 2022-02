Em São Sebastião do Paraíso, prefeitura comemora vacinação em crianças

Reunião com servidores da Educação debateu como será a conduta nas aulas que começam na segunda-feira (foto: Bryan Felipe/Secretaria Municipal de Comunicação Social)

A procura de crianças pela vacina contra a COVID-19 aumentou na segunda semana de imunização em São Sebastião do Paraíso, o que animou a prefeitura em atingir a meta estabelecida de 90% das crianças de 5 a 11 anos vacinadas na cidade.



Na segunda-feira (7/2), 7 mil crianças voltam às aulas nas escolas municipais de Paraíso - do 1º ao 5º ano do ensino fundamental - nas 28 escolas municipais urbanas e rurais. Juntos, voltam ao trabalho 945 servidores.

Na última quinta-feira (3/2), o município contabilizou 1648 crianças de 8 a 11 anos vacinadas de um total de 1240 doses da Pfizer e o restante da Coronavac, sendo 51 com comorbidades, 406 com 11 anos, 445 crianças com 10 anos, 372 de 9 anos e 374 crianças com 8 anos, faltando contabilizar ainda as crianças vacinadas no distrito de Guardinha. Na próxima semana, a expectativa da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso é conseguir avançar na vacinação nas idades de 5 a 7 anos.





Logística



Em reunião com os servidores da Educação, o prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais, destacou que a prefeitura trabalhou sem descanso para que o retorno às aulas pudesse acontecer com o máximo de segurança possível. Ele ressaltou a logística elaborada para que a vacina pudesse chegar a todos rapidamente, e pediu apoio dos servidores para a necessidade de as pessoas se vacinarem.

“Precisamos que vocês ajudem a divulgar a importância da vacina. Hoje está alto o número de contaminados pela COVID-19, mas graças à vacinação, a internação e casos graves caíram drasticamente. Graças à vacina não estamos vivenciando o caos”, ressalta.

Marcelo acrescentou também que desde o ano passado tem sido realizado um trabalho para fornecer EPIs de combate à COVID-19. Por fim, o vice-prefeito, Daniel Tales, ressaltou que a vacina tem contribuído para que os casos de COVID não se agravem. “A vacina protege e hoje estamos conseguindo manter a situação sob controle. Todos os protocolos para o retorno às aulas estão sendo seguidos; se houver necessidade, recuaremos”, finalizou.

Na reunião, foram apresentados os diversos avanços e conquistas para a categoria em 2021. Morais destacou o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do secretário Lucas Cândido Oliveira, que investiu na elaboração de um projeto de lei que pudesse contemplar todos os professores da rede com o rateio do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb).

Projetos

Em 2021, graças ao programa “Recurso na Escola”, foram destinadas às escolas Municipais cerca de R$ 900 mil para os caixas-escolares, com o intuito de pôr fim à organização de festas e eventos por parte das escolas para aquisição de itens básicos. Para 2022 a estimativa é de R$1,5 milhões.