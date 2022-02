COVID-19: Minas registra mais de 27 mil novos casos e 80 mortes em 24h

Movimento na UPA Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A variante Ômicron tem causado uma explosão de casos da COVID-19 neste início de ano e, com isso, Minas Gerais tem visto uma crescente nos indicadores de monitoramento da doença. Somente nas últimas 24h, o estado registrou 27.421 novos casos e 80 mortes. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) desta sexta-feira (4/2).

Esta alta é reflexo do aumento de novos casos: hoje é a 12ª vez desde o início da pandemia que Minas ultrapassa a marca de 25 mil casos confirmados de COVID-19 em um dia - patamar jamais alcançado em Minas até o início deste ano. Todas elas foram batidas nos últimos dias:

ontem (3/2): 28.585

quarta (2/2): 39.271

domingo (30/1): 25.600

sábado (29/1): 30.125

sexta-feira (28/1): 40.753

quinta (27/1): 34.420

quarta (26/1): 36.383

22/1: 26.136

21/1: 26.977

20/1: 25.939

19/1: 27.683

No total, o estado contabiliza 2.833.192 de pessoas confirmadas com a doença desde o início da pandemia, sendo 2.521.676 recuperados. Com isso, MG registrou 57.655 óbitos desde que o vírus chegou em território mineiro. No momento, 253.861 casos estão em acompanhamento.





Com a alta na transmissão do vírus, a rede pública de Saúde tem sentido os impactos. Nas últimas 24h, foram 360 novas internações, que somam 201.612 de pessoas que precisaram do Sistema Único de Saúde (SUS) desde o início da pandemia no estado.





Vacinômetro

Até esta sexta, Minas Gerais já recebeu mais de 41,8 milhões de doses da vacina do Ministério da Saúde, segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde. Isso possibilitou a imunização de 92,6% da população acima de 12 anos com a primeira dose e 87,8% com a segunda aplicação. Outros 28,4% receberam a cobertura de reforço.

Na capital mineira, Belo Horizonte, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (3/2), 100,8% da população acima dos 12 anos recebeu a primeira dose e 94,3% a segunda. Já o esquema de reforço foi aplicado em 35,3% dos belo-horizontinos.