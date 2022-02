Minas distribui 457 mil vacinas infantis contra COVID-19

Frascos da Pfizer pediátrica (foto: Myke Sena/MS - 29/01/2022)

Doses de reforço

O governo de Minas Gerais iniciou, na tarde desta quinta-feira (3/2), a distribuição de 457.467 doses de vacinas pediátricas para as Unidades Regionais de Saúde (URSs).Desse total, 163 mil são da Pfizer, para administração em crianças de 5 anos. Outras 294.467 doses são de CoronaVac, destinadas à imunização dos pequenos com idade entre 6 e 11 anos.A previsão é que até esta sexta-feira (4/2) as doses de vacina pediátrica já estejam nas unidades regionais, para repasse aos municípios das respectivas jurisdições.Também nesta quinta começou a distribuição de 617 mil doses da AstraZeneca e de outras 658 mil da Janssen, para aplicação de dose de reforço em pessoas com 18 anos ou mais.No caso dos imunizantes para adultos, as doses serão disponibilizadas para as Unidades Regionais de Saúde conforme demanda apresentada pelos municípios da área de abrangência.Os imunizantes chegaram ao estado esta semana e correspondem às pautas de distribuição do Ministério da Saúde de números 83 (CoronaVac), 84 (AstraZeneca e Janssen) e 85 (Pfizer pediátrica)."A SES-MG esclarece que depende do repasse das doses, por parte do Ministério da Saúde, para fazer a distribuição aos municípios. O informe técnico enviado pelo Ministério com cada remessa já vem com a previsão do público que deve ser imunizado", informou o governo de Minas.