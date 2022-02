Após sexo em matagal, jovem acaba sem o celular e a bicicleta

Equipes da PM de Uberaba realizaram varredura na busca pelo suspeito (foto: PMMG/Divulgação)

Após fazer sexo com um homem em um matagal no Bairro Jardim Maracanã, em Uberaba, um jovem de 18 anos teve a bicicleta e o celular iphone 8 plus furtados. Durante o crime, ocorrido na madrugada dessa quinta-feira (3/2), ele chegou a agredir o suspeito, que, por fim, conseguiu fugir e não foi preso.

O jovem contou aos militares que percebeu que estava sendo roubado quando vestia as roupas. Disse também que conheceu o suspeito, momentos antes do crime, quando retornava do trabalho em sua bicicleta.





Durante a fuga, a vítima relatou ainda que conseguiu derrubar o suspeito da bicicleta e o homem fugiu a pé. O jovem disse que perseguiu o suspeito até próximo ao local conhecido como "Boca do Lobo", no Bairro Parque São Geraldo, onde acabou o perdendo de vista.





Equipes da PM realizaram varredura no local onde o crime ocorreu e a bicicleta teria sido deixada, mas ela não foi localizada.





O celular foi rastreado, mas também, segundo a PM, não foi encontrado.





O suspeito procurado é baixo, branco e, no momento do crime, vestia blusa de moletom de cor preta com capuz, calça jeans e tênis preto com um detalhe na cor branca.