Gasolina se aproxima de R$ 9 no Vale do Jequitinhonha, em Minas

Preço da gasolina chega a R$ 8,80 em Minas Novas (foto: Reprodução)

O preço da gasolina já se aproxima de R$ 9 em municípios do interior de Minas, apertando o bolso dos motoristas. Em Minas Novas, município de 31,5 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha, o litro do combustível chegou a R$ 8,80 em um posto da cidade distante 514 quilômetros de Belo Horizonte.









Rodrigo lembra que a maioria da população do município vive com apenas um salário mínimo por mês. “Levando em consideração que a cidade não oferece nenhum tipo de transporte coletivo, no final do mês, a conta fica salgada”.









Mesmo “não saindo frequentemente”, Nádia teve um aumento de 50% nas despesas com o transporte. “Antes eu abastecia (o carro) com R$ 100,00. Hoje tenho que abastecer com R$ 150,00 para rodar o mesmo tempo por cerca de uma semana”.





Araçuaí





Em Araçuaí, de 37 mil habitantes, também no Vale do Jequitinhonha, o preço da gasolina chegou a R$ 8,29 o litro. Na cidade, assim como em Belo Horizonte, o óleo diesel está mais caro, a R$ 8,43.









A empresária Alice Fernandes Barroso, moradora do município, não teve dúvida em tomar uma medida para economizar. “Estou deixando o carro na garagem e preferindo ir a pé para o serviço, que fica a quatro quarteirões de distância da minha casa”.

Jaíba (Norte de Minas)





Em Jaíba, no Norte de Minas, a gasolina está sendo vendida a R$ 8,08, enquanto o preço do óleo diesel é de R$ 7,84. Vendedor de automóveis na cidade de quase 40 mil habitantes, Lindomar Correia da Silva, o “Correinha”, alega que a disparada dos derivados de petróleo prejudica o seu negócio.









Outro morador de Jaíba que protesta contra os reajustes é o borracheiro Jeneilson Amaro dos Santos.