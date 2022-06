Combustíveis: reajuste anunciado pela Petrobras já é repassado a motoristas

No posto Rede Reflex, o valor do litro da gasolina aumentou R$ 0,19, e o diesel, que estava em R$ 6,84, já é comercializado a R$ 7,59 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

No posto do Papai, na Floresta, o etanol é mais atraente aos motoristas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (17/6) novo reajuste dos preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Neste sábado (18/6), os preços mais altos chegaram às bombas, e causaram insatisfação entre os motoristas em Belo Horizonte.No posto Rede Reflex, no Bairro Esplanada, o valor do litro da gasolina aumentou R$ 0,19, e o diesel, que estava em R$ 6,84, neste sábado já é comercializado a R$ 7,59. O preço do etanol não foi modificado, e agora a procura por esse combustível aumentou.- Leia: Por que Bolsonaro nos engana, como de costume, ao atacar Petrobras No posto do Papai, na Rua Flávio dos Santos, na Floresta, o preço da gasolina subiu R$ 0,20 e do diesel R$ 0,70. Na diferença percentual de valores entre o etanol e a gasolina, o índice está em 65% do primeiro em relação ao segundo, e por isso o etanol é mais atraente aos motoristas. Segundo funcionários do posto, o movimento foi alto nesta sexta-feira a tarde.



No posto Bretas, no Santa Efigênia, o litro da gasolina passou de R$ 7,37 para R$ 7,57 de um dia para o outro. O movimento antes do reajuste foi grande no estabelecimento, como contam os frentistas, que agora também observam a maior demanda pelo etanol, que ainda não mudou de preço e segue a R$ 4,97 por litro.





No posto Bretas, no Santa Efigênia, aumentou a procura pelo etanol, que não subiu de preço (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O empresário Igor Magalhães usa aplicativo de abastecimento para economizar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O empresário Igor Magalhães, de 41 anos, estava no posto na esquina da Avenida do Contorno com a Rua Niquelina para abastecer, ele que geralmente usa aplicativo para abastecimento, o que permite uma economia entre 3% a 5% para cada tanque cheio.Pensando nos interesses da Petrobras, enquanto empresa, Igor considera que "estão repassando para manter a margem deles. Mas o nosso problema é maior pela questão tributária. Os impostos sobre combustíveis são muito altos", opina o empresário.O aumento acontece na semana em que o governo federal anunciou a redução das alíquotas do ICMS . "Tirou de um lado para colocar de outro", diz. Segundo Igor, para a situação melhorar muita coisa tem que mudar. "Procuro sempre um posto de confiança e com preço justo."