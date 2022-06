Ministro do STF determina alíquota única de ICMS para combustíveis

O ICMS é aplicado no preço de diversos produtos essenciais e além de incluir os combustíveis engloba o gás de cozinha.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (17/6) que as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis sejam congeladas em todo Brasil a partir de 1º de julho.





Por meio de liminar, o ministro ainda suspendeu a eficácia do convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), assinado em março. Na norma anterior, foi estabelecido o imposto de R$ 1,006 por litro de diesel S10.





Agora, conforme Mendonça, a orientação ao Confaz é para a publicação de nova regra levando em consideração a média de preços praticados nos últimos 60 meses.