Preço de gasolina ultrapassa R$ 8 em postos de combustíveis do Sul de Minas

Borda da Mata tem a gasolina mais cara da região de Pouso Alegre (foto: Terra do Mandu) A maioria das cidades do Sul de Minas já registra aumento no preço dos combustíveis após o novo reajuste de 5,18% no litro da gasolina e 14,26% no do diesel, anunciado pela Petrobras na última sexta-feira (17).



Outras cidades da região também estão com valores da gasolina beirando os R$ 8. É o caso de Senador Amaral, onde a gasolina pode ser encontrada entre R$ 7,89 e R$ 7,99, o diesel a R$ 7,99 ou R$ 8,09 e o etanol a R$ 5,19 ou R$ 5,29.



Confira os valores encontrados em outras cidades da região após pesquisa realizada pelo Terra do Mandu:



Pouso Alegre – Gasolina entre R$ 7,69 e R$ 7,70 e diesel entre R$ 7,79 a até R$ 7,98.

Poços de Caldas – Gasolina entre R$ 7,39 e R$ 7,59 e diesel entre R$ 7,42 e R$ 7,66.

Itajubá – Gasolina em média a R$ 7,55 e diesel a R$ 7,75

Santa Rita do Sapucaí – Gasolina entre R$ 7,79 a R$ 8,09 e diesel entre R$ 7,88 e R$ 8,17

Extrema – Gasolina em média R$ 7,89 e diesel a R$ 7,79

Jacutinga – Gasolina em média a R$ 7,79 e diesel a R$ 7,90

Cachoeira de Minas – Gasolina em média a R$ 8,05 e diesel a R$ 7,98

Ouro Fino – Gasolina em média a R$ 7,93 e diesel a R$ 7,79

Silvianópolis – Gasolina em média a R$ 7,89 e diesel a R$ 7,81

Inconfidentes – Gasolina em média a R$ 7,88 e diesel a R$ 7,85



Postos de combustíveis de Camanducaia e Cambuí não deram retorno às nossas tentativas de contato da reportagem. Vale destacar que a matéria fala a respeito da região de Pouso Alegre, não de todo o Sul de Minas.



Reajuste



Na prática, de acordo com o último reajuste, o preço médio de venda do óleo diesel da estatal para as distribuidoras passou de R$ 4,91 a R$ 5,61, por litro. Enquanto o da gasolina deu um pulo de R$ 3,86 para a R$ 4,06 o litro.



No mês passado, a Petrobras reajustou o valor do diesel em 8,86% e afirmou haver mais de 60 dias que não aumentava o preço. A empresa informou que os novos valores foram necessários para não acarretar o aumento da importação deste combustível, o que traria prejuízos para a companhia e uma possível escassez do diesel no país.



Iago Almeida, especial ao EM