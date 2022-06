Gasolina cara: motoristas na estrada na volta do feriado optam pelo etanol

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O movimento é grande nas rodovias mineras com a volta para casa depois do feriado de Corpus Christi. E os motoristas vivem uma situação em particular por causa de mais um reajuste dos preços da gasolina, anunciado pela Petrobras nesta sexta-feira (17/6) e já repassado para os consumidores . Com a alta, condutores de carros de passeio estão optando por abastecer com etanol, que em alguns lugares até diminuiu o valor do litro.Era o que se observava na manhã deste domingo (19/6) no posto Trevo, na BR-381, em Bom Jesus do Amparo. O preço do etanol no posto é R$ 5,29, R$ 0,10 a menos que o valor anterior, enquanto a gasolina comum aumentou R$ 0,10, passando para R$ 7,79 o litro.O vendedor Welington André de Almeida, de 50 anos, estava no posto depois de iniciar a viagem de volta a partir de Barão de Cocais. Ela conta que abastecer o carro na cidade de origem do trajeto está praticamente inviável (a gasolina era encontrada por R$ 8,20 o litro), e por isso resolveu encher o tanque no caminho da estrada, optando mesmo pelo etanol. "Depois de mais esse aumento eu, que sempre coloquei gasolina, passei para o etanol. Gasolina está inviável", diz.No exercício da profissão, Welington está a todo tempo na estrada e conta que, por isso, qualquer economia é bem-vinda. "Está quase R$ 3 a diferença de preço entre a gasolina e o etanol. No fim do mês, economizo quase meio tanque a cada viagem que eu faço. Agora é o etanol mesmo, e vamos ver se abaixa mais, se os estados vão aderir a essa isenção divulgada pelo governo federal. Isso para gente poder trabalhar ganhando um pouco mais. Hoje está empatado", se queixa.O mecânico Victor Lopes Ribeiro, de 34 anos, também estava no posto, e em clima de despedida. Para ele, a alternativa diante de tanto reajuste é mesmo se desfazer do carro. A opção de Victor sempre foi a gasolina, já que no caso específico do seu automóvel o consumo de etanol é bem elevado. Como impacto das altas nos preços dos combustíveis, ele conta que precisará arrumar outros jeitos para trabalhar, como recorrer a aplicativos de transporte."Esse aumento pegou todo mundo de surpresa, e chega uma hora que a gente vai pagar para trabalhar. Além do combustível, tem também todos os outros gastos, como o IPVA, os pneus, que subiram muito de preço. A solução é vender o carro, não vejo luz no fim do túnel", desabafa.O aposentado Carlos Augusto, de 61 anos, viajava com a família saindo de Itabira. É adepto do etanol há cerca de dois anos. "Abasteço com etanol por causa do preço da gasolina e vou continuar. É mais em conta e agora mais ainda. É a opção que temos", diz.