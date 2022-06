Alta nos combustíveis deste sábado (18/6) terá impacto em toda a economia

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)









- Leia: Conforme projeções do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), a nova alta dos combustíveis terá impacto de 0,14 ponto percentual no IPCA, mas será diluída entre junho e julho. "No IPCA deste mês, deve ser precificado apenas metade desse aumento. A inflação deste ano, na minha estimativa, ficará em 9,2%, já considerando os efeitos desse reajuste dos combustíveis", apontou André Braz, coordenador dos índices de preços da instituição.- Leia: A 'inflação oculta' de produtos do dia a dia que deve afetar o seu bolso













- Veja:





Segundo André Braz, a medida que limita o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os bens essenciais, ainda pode mitigar esse aumento. "Se vier a redução no ICMS, pode ser que a inflação fique abaixo de 9% no final de 2022", avaliou Braz.- Veja: Sindtanque alerta para risco de desabastecimento nos postos

O presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, contou que já existem distribuidoras pelo Brasil repassando o reajuste. "Em Campinas, eles já repassaram esse aumento ontem mesmo", contou.