Gasolina é vendida a R$ 11,56 no interior do Acre

Bomba de gasolina registrando R$ 11,56 o litro (foto: Reprodução/Twitter)

A gasolina no interior do Acre chegou a R$ 11,56. É quanto custa o preço do litro em Jordão, cidade distante 636km da capital Rio Branco, como mostram imagens que viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (11/3). Já em Marechal Thaumaturgo, a 558 quilômetros da capital Rio Branco, quem precisa abastecer desembolsa R$ 10,55 por litro do combustível. Só há um posto terrestre na cidade - os demais são fluviais.





A alta no preço é reflexo do aumento anunciado, nesta quinta-feira (10/3), pela Petrobras . A gasolina subiu 18,7% e o diesel, 24,9%, nas refinarias. A medida teve grande repercussão, com corrida dos motoristas aos postos para encher o tanque, e muitas críticas nas redes sociais.





O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) fez uma postagem no Twitter contra o presidente Jair Bolsonaro. "Gasolina passa dos R$ 10 no Acre. Deixe aqui seu comentário em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. Por favor! Não poupem os adjetivos. O presidente merece."





Gasolina passa dos R$ 10,00 no Acre. Deixe aqui seu comentário em homenagem ao Presidente Jair Bolsonaro. Por favor! Não poupem os adjetivos. O Presidente merece. https://t.co/pc9arzOpVR %u2014 Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) March 11, 2022





Confira outras reações sobre a gasolina acima de R$ 10 no Acre:

Acabou o meme do dinossauro no Acre, agora é a gasolina de dois dígitos pic.twitter.com/65e4PgfSdN %u2014 Prof. Edson (@edsongeog) March 11, 2022

tem lugar no acre que o preço da gasolina passa dos R$ 10 pic.twitter.com/wPj574ixe9 %u2014 BiCHINHO (@08vs80) March 11, 2022

Vocês tem noção que ou já já não vamos mais ter uber andando por ae ou o preço do uber vai subir absurdamente por conta do preço da gasolina. Cê tá doido o preço da gasolina no Acre tá mais de 10, Real. pic.twitter.com/QGHNEuEMDO — Gabriel (@pinzetta) March 11, 2022