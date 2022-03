'Sobra pra gente', dizem consumidores sobre reajuste da gasolina

Aumento da Gasolina no Posto Duas Pátrias, no Santa Efigênia, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/ D.A Press)

Taxista Valter Ribeiro, de 75 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/ D.A Press)

Consumidores notaram aumento dos preços do combustível em alguns postos de gasolina, em Belo Horizonte, logo após Petrobras anunciar novo reajuste nesta quinta-feira (10/3) . Segundo a estatal, a gasolina será reajustada em 18,8% e o diesel, 24,9%, a partir de amanhã (11/3).“Todos os aumentos de preço nos causam grandes prejuízos. Há seis anos, a bandeira do táxi tem o mesmo valor e a conta acaba sobrando para a gente. Cada vez sobra menos. Se não tivesse minha aposentadoria, seria algo muito mais complicado”, disse o taxista Valter Ribeiro, de 75 anos.Valter ficou sabendo do reajuste somente após chegar ao posto de gasolina. Ao encher o tanque, conseguiu economizar, ainda, quase R$ 50, já que valores ficarão mais altos amanhã.

“(Com esse aumento) Vou ter de fazer restrição de consumo. É deixar o carro em casa, abrindo mão da segurança, do conforto e do horário. Podemos esperar ainda mais o aumento de outras coisas, como alimentos, matérias-primas e produtos da siderurgia. As consequências sobram para nós”, afirmou o gestor de compras Juscelino Carlos Romualdo, de 58 anos.





Prestador de compras Juscelino Carlos Romuado, de 58 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/ D.A Press)

Jucelino, que foi embora após alteração dos preços, avalia que as gestões das políticas públicas no país não são eficientes. “Essa é mais uma política equivocada no país. Não vemos uma gestão eficiente das políticas públicas e na economia. O Brasil não está preparado para lidar com a questão econômica, infelizmente", afirmou.Segundo a nota divulgada pela Petrobras, mesmo não repassando a volatilidade do mercado de modo imediato, a disparada nos preços é justificada pela guerra entre Ucrânia e Rússia nas últimas semanas, e acompanha outros fornecedores de combustíveis no Brasil, que também fizeram reajuste.Além disso, o comunicado ressaltou a necessidade de alterar os preços de venda às distribuidoras, para que o país permaneça suprido e evite os riscos de desabastecimento pelos atores responsáveis pelo atendimento às diferentes regiões brasileiras, como importadores, distribuidores e outros produtores, além da Petrobras.