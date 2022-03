Guerra chega ao fogão dos brasileiros: gás de cozinha tem aumento de 16%

O preço do gás de cozinha estava sem aumento há 152 dias (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Duas semanas depois do início da guerra na Ucrânia, os consumidores começam a sentir os efeitos dos bombardeios feitos pela Rússia. O gás de cozinha ficará 16% mais caro a partir de amanhã . Isso significa dizer que, em várias localidades, o botijão chegará a quase R$ 120.

O preço do gás de cozinha estava sem aumento há 152 dias, mas, segundo a Petrobras, com a disparada dos preços do petróleo no mercado internacional, por conta da guerra no Leste Europeu, não havia mais como a empresa manter os mesmos valores.





Os especialistas dizem que esse é o primeiro impacto direto no orçamento doméstico, uma vez que, em breve, todos os produtos derivados do trigo, grão que está na cotação mais alta em 14 anos, também ficarão mais caros. Ou seja, pãozinho francês, macarrão, biscoitos terão os preços reajustados.





O orçamento das famílias será atingindo ainda pela alta da gasolina, de 18,7%, e do diesel, de 24,9%. Esses aumentos, também anunciados pela Petrobras, impactam o valor dos fretes. E quase todas as mercadorias que transitam pelo Brasil seguem por rodovias.





Não será fácil para os consumidores assumirem todos esses custos, já que a inflação não dá trégua há tempos, rodando acima de 10% no acumulado do ano. A queda do custo de vida previsto pelo Banco Central a partir de abril será adiada por um bom tempo.