Cidades do Centro-Oeste mineiro amargam aumento dos combustíveis

Em Itapecerica, o consumidor paga até R$ 7,72 pelo litro da gasolina (foto: Divulgação)

As cidades da Região Centro-Oeste de Minas estão amargando ainda mais o aumento do preço do combustível, após reajuste anunciado pela Petrobras. Enquanto em Divinópolis, a maior da região, o preço chega a R$ 7,59, em Itapecerica, a 64 quilômetros de Divinópolis, o consumidor estava pagando, nesta sexta-feira (11/3), R$ 7,72.



O reajuste anunciado pela Petrobras começou a valer nesta sexta, mas já na quinta-feira (10/3) alguns postos tinham aplicado o aumento na bomba. Em Divinópolis, quem pesquisa consegue abastecer pagando R$ 7,19 pelo litro da gasolina comum e R$ 4,79 pelo etanol. Em outros, giram em torno de R$ 7,39 e R$ 4,99, respectivamente.

O preço da gasolina bateu R$ 7,59 em Divinópolis ainda na quinta-feira (10/3) (foto: Amanda Quintiliano)



Itapecerica, com cerca de 21,7 mil habitantes, é apenas um exemplo do impacto ainda maior. Na área urbana, a cidade conta com dois postos, e há outro no distrito de Lamounier. Todos praticando preços bem próximos, diferença de R$ 0,02 a R$ 0,08.



“A pandemia já piorou. Vieram os aumentos consecutivos, e o de hoje, nem se fala. Uma loucura”, enfatiza.



A 36 quilômetros de distância dali, em Cláudio, município de 29 mil habitantes, os motoristas também estão pagando mais caro. O preço do litro da gasolina comum saltou para R$ 7,61, e o do etanol para R$ 5,25.



Na pequena São Sebastião do Oeste, que não chega a 7 mil moradores, a gasolina subiu para R$ 7,69. Quem opta pelo etanol para pagar mais barato precisa desembolsar R$ 5,22 pelo litro nos dois postos, todos do mesmo proprietário.



Em São Gonçalo do Pará, município que fica entre a MG-050 e BR-262, era possível encontrar a gasolina com um preço um pouco mais baixo do que o praticado nas cidades vizinhas, a R$ 7,39. O etanol era comercializado, hoje, a R$ 4,99 nos quatro postos, todos de um mesmo dono, no município que tem cerca de 12,7 mil moradores.