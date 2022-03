'Absurdo. É coisa que a gente tem de superar', diz motorista em Varginha

Alta da gasolina dói no bolso de motoristas em Varginha (foto: Camilla Dourado/Especial para o EM)

Os moradores de Varginha, no Sul de Minas, já estão sentido no bolso o aumento do preço do combustível. O valor da gasolina na cidade subiu em média R$ 0,50, mas tem posto que reajustou R$ 1 e o preço chega a quase R$ 8. O etanol beira os R$ 5 e o diesel S10 os R$ 7.

Neste posto de combustível, até a noite dessa quinta-feira (10/3), o motorista pagava R$ 6,798 pela gasolina. Na manhã desta sexta-feira (11/03), quem não garantiu o combustível vai pagar R$ 7,498. Um aumento de mais de 10%.

“Absurdo. É uma coisa que a gente tem que superar”, diz motorista que prefere não se identificar.

Segundo o Minaspetro, diante do anúncio da Petrobras com relação ao reajuste da gasolina (18%) e do diesel (25%), o mercado de combustíveis é livre e cada empresário varejista tem total independência para calcular seus preços de bomba , levando em conta os custos operacionais e estratégias comerciais.

“Cabe destacar, contudo, que a grande maioria dos postos repõe seus estoques diariamente, com isso, os revendedores já irão receber as novas cargas com os custos reajustados pelas distribuidoras”, trecho de nota enviada à imprensa.

Neste outro posto de combustíveis em Varginha, o aumento girou em torno de 8%. A gasolina, que estava em R$ 6,99, subiu para R$ 7,52. Isso para quem optar pelo valor à vista. Agora, quem escolher fazer o pagamento no crédito, o preço sobe para R$ 8,27. O álcool também saltou de R5 4,60 para R$ 4,80 e R$ 5,12 a prazo.

Magno Faria trabalha com entregas e está preocupado com esse aumento constante . “Já sofremos vários aumentos, assim, vamos pagar para trabalhar. Fora o desgaste do carro”, reclama trabalhador autônomo.

Dando uma volta na cidade, a reportagem percebeu que o aumento da gasolina na cidade subiu em média R$ 0,50, mas tem posto que reajustou R$ 1. Em um posto no Bairro Santana, a gasolina está custando R$ 7,98, o etanol subiu para R$ 5,49 e o diesel S10 beira os R$ 7. É um dos valores mais altos da cidade.

“O preço sofreu esse aumento por causa do anuncio da Petrobras. Mas tudo é provisório. Esse valor deve cair um pouco no começo da próximo semana após negociações”, afirma Aloísio da Silva, dono do posto.

Nessa quinta-feira (10/3), os postos de combustíveis registraram filas de motoristas querendo garantir a economia. “Já que vai aumentar, não temos escolha”, afirma motorista.