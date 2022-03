Após anúncio de reajuste dos combustíveis, postos já aumentam preços em BH

Placa exibindo os preços dos combustíveis em posto na Avenida Uruguai. O litro da gasolina era vendido a R$ 7,59 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (10/3), um novo aumento do preço dos combustíveis . Os novos valores começam a valer nesta sexta-feira (11/3), mas ao menos um posto foi flagrado, em BH, alterando o preço ainda com estoque antigo.





Tão logo o reajuste foi anunciado pela Petrobras, a reportagem do Estado de Minas esteve no posto Mauritânia, localizado no início da Avenida Uruguai, na Região Centro-Sul, onde litro da gasolina já era vendido a R$7,59. O reajuste ocorreu às 10h.





O aumento de preços dos combustíveis acabou provocando uma corrida dos motoristas aos postos, na tarde desta quinta-feira , para encher o tanque antes do reajuste. Longas filas de carros se formaram em vários estabelecimentos das regiões Centro-Sul e Leste da capital.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG) para saber se o órgão faria alguma fiscalização aos postos a fim de verificar aumento nos preços antes da entrada em vigor dos novos valores anunciados pela Petrobras.





Em nota, o Procon-MG, órgão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), afirmou que “o órgão que atua na questão de política de preços dos combustíveis é a Petrobras. O MPMG atua somente em casos de abusividade, que se configura quando há escassez do produto no mercado.”

Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria