Após anúncio de aumento dos combustíveis, postos de BH registram filas

Motoristas já lotam os postos da capital (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



aumento dos preços da gasolina e do diesel anunciado pela Petrobras já provocou uma corrida dos motoristas de Belo Horizonte aos postos de combustíveis na tarde desta quinta-feira (10/3). Longas filas de carros já se formaram em vários estabelecimentos das regiões Centro-Sul e Leste da capital.

Embora alguns postos já tenham se readequado ao novo preço, a maioria continua com os valores antigos. Um deles, na Avenida Flávio dos Santos, no Bairro Floresta, cobrava a gasolina a R$ 6,79 no dinheiro ou débito e R$ 6,99 no cartão de crédito.

Por sua vez, um posto na Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Sagrada Família, coraba a gasolina a R$ 6,86, enquanto o diesel custava R$ 5,12.

Segundo a Petrobras, a gasolina sofrerá uma alta de 18,8% e o preço médio de venda para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, um reajuste ainda maior, de 24,9%.

Posto no Floresta teve congestionamento (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Petrobras havia reajustado o valor da gasolina e do diesel pela última vez há quase dois meses. Agora, o preço do barril de petróleo teve disparada em função do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Além dos combustíveis, o reajuste praticado pela Petrobras atinge também o gás de cozinha. O preço médio de venda do produto para as distribuidoras foi reajustado em 16,1%, e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg – equivalente a R$ 58,21 por 13kg. Diferentemente da gasolina e do diesel, o produto não era reajustado há 152 dias.