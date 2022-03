Log lança parque industrial na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Parque Industrial de Betim (foto: Parque Industrial de Betim (PIB))



A cidade de Betim, na Grande BH, ganhou seu mais novo empreendimento: o Parque Industrial de Betim (PIB). O complexo foi lançado na segunda-feira (7) pela Log, desenvolvedora e locadora de galpões logísticos classe A. Ele está localizado a seis minutos do Centro da cidade, e conta com acesso a duas das principais rodovias do estado (BR-381 e BR-262).

“A escolha do local de instalação do PIB levou em consideração vários fatores, mas destacamos como um dos grandes diferenciais a localização estratégica. O PIB está instalado entre as duas principais rodovias mineira, a BR-381 e a BR-262, que ligam Belo Horizonte a São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro, e próximo às alças oeste e sul do Rodoanel Metropolitano, facilitando o escoamento da produção para as principais rotas e mercados consumidores nacionais”, ressaltou Guilherme Trotta, diretor comercial e de marketing da Log.

O projeto já recebeu R$ 500 milhões em investimentos, e estima-se que ele ainda poderá receber mais de R$ 2 bilhões em recursos privados nos próximos anos. Além disso, o PIB pode gerar até 20 mil empregos diretos na Região Metropolitana de BH, e atrair até 130 empresas.

“Acreditamos que o Parque Industrial de Betim pode oferecer inúmeros benefícios para a cidade e toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. O PIB é mais do que um parque industrial - é um modelo inovador de negócio para uma nova estrutura de produção, pois o empreendimento vai receber diversos serviços e atender os mais variados segmentos”, destacou Trotta.

Esse parque possui mais de 6 milhões de m² de área total, o equivalente a 840 campos de futebol. Desse total, 2,7 milhões de m² são de área bruta locável (ABL), com mais de 160 lotes industriais para vendas com área a partir de 5.000 m². Esse complexo possui infraestrutura para receber três tipos de negócios: locação de galpões logísticos de alto padrão, venda de loteamentos industriais e built to suit (BTS) – formato no qual o imóvel é construído já prevendo as necessidades da operação.

O diretor lembra que algumas empresas já estão operando no local, como a Vilma Alimentos, Belgo Bekaert, Grupo Buzatto's, Mauari e Transabril. Mas ele também informou que já existem outras interessadas em utilizar as estruturas do parque industrial. “Estamos negociando com grandes players de e-commerce que, para atender a alta demanda do setor, estão em busca de estrutura adequada que comporte suas operações”, disse Trotta.

O Parque Industrial de Betim também conta com 2 milhões de m² de área verde, visando a preservação da fauna e flora nativa da região, com alguns trechos com ciclovias, para oferecer aos trabalhadores uma maneira mais saudável, econômica e segura de se locomoverem. “Um espaço que nos permite criar projetos industriais para oferecer soluções inteligentes e sustentáveis a empresas”, explica Trotta.

Trotta acredita que o PIB vai contribuir com o desenvolvimento econômico de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da geração de emprego, renda e receita, além de promover o futuro Rodoanel Metropolitano, fortalecendo a cadeia produtiva ao redor da capital. “Acreditamos também que o empreendimento será capaz de tornar as empresas ainda mais competitivas, reduzindo custos de produção, e fomentando novos modelos de negócios”, completou.