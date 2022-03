Moradores de Betim prejudicados pelas chuvas podem sacar o FGTS

Moradores de Betim e outras duas cidades mineiras já podem sacar o FGTS (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Moradores de Betim que foram afetados pelas chuvas no início deste ano receberam um alento nesta sexta-feira (4/3). A Caixa Econômica Federal liberou para esse público o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os beneficiados têm até o dia 14 de abril para solicitar o saque de uma parte ou de toda a quantia disponível. Na Grande BH, residentes de Santa Luzia prejudicados pela chuva também foram contemplados.

Caso o trabalhador tenha saldo positivo na conta e não tenha feito outro saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, ele poderá retirar até R$ 6.220.

Vale ressaltar que este benefício é exclusivo para moradores de áreas em que o governo estadual/distrital ou municipal tenha decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública, e reconhecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Além de Betim, trabalhadores de outras três cidades também poderão sacar o dinheiro disponível no FGTS: Rio Piracicaba e Santa Luzia, em Minas Gerais, além de São José do Calçado, no Espírito Santo. Para os moradores da cidade capixaba, o pedido pode ser feito até o dia 26 de abril.

Para saber mais sobre o benefício, basta entrar em contato com a Caixa pelo telefone 0800 726 0207. A solicitação do Saque Calamidade pode ser feita através do aplicativo do FGTS que está disponível na internet.