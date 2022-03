Caminhonete invade emergência de hospital e não acerta paciente por um triz

Um grande buraco se abriu na parede da sala de emergência, mas, por sorte, ninguém foi atingido (foto: Reprodução) Os pacientes e funcionários do Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, tomaram um grande susto na tarde desta sexta-feira (4/3). Uma caminhonete atingiu a parede do prédio e invadiu a sala de emergência. Felizmente, ninguém se feriu.





O homem relatou que, após a ignição, a caminhonete se movimentou abruptamente para a frente e só parou após atingir a parede do prédio. Nenhum dos ocupantes se feriu.

Atrás da parede atingida, funciona a sala de emergência do hospital. Funcionários e pacientes se assustaram com o barulho e com a vibração causada pelo impacto. Apesar disso, ninguém ficou ferido.

Uma grade, que fica na parte externa, também ficou danificada (foto: Igor Nunes)

Enfermeiros disseram que havia um paciente ao lado da parede atingida minutos antes do acidente, porém ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Caso aquele paciente estivesse ali, possivelmente teria morrido na hora”, desabafou uma testemunha.

A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. Uma investigação pode ser instaurada para determinar o que aconteceu. Uma das possibilidades é falha no sistema de câmbio da caminhonete.

A reportagem entrou em contato com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e questionou a respeito do prejuízo e da previsão de reconstrução da parede. Tão logo a entidade se manifeste, esta reportagem será atualizada.