Mais de 120 porcos são queimados vivos durante incêndio em caminhão

Incêndio em caminhão matou 128 porcos (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) O incêndio em um caminhão que transportava animais acabou resultando na morte de 128 porcos queimados. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (3/3), na altura do quilômetro 188 da BR-265, próximo ao trevo de Conceição da Barra de Minas, na Zona da Mata.





O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei, responsável por atender a ocorrência, relatou que o caminhão pegou fogo após apresentar problemas mecânicos no eixo traseiro.









“Sobre as causas, o condutor informou que percebeu grande quantidade de fumaça saindo no eixo traseiro e que, ao parar, as chamas se espalharam muito rapidamente”, informou o Corpo de Bombeiros.





“Casos assim normalmente estão ligados a problemas no sistema de freio. Porém, somente após a realização de uma perícia é que será possível determinar as causas do incidente”, acrescentou.





O caminhão, que saiu de Ponte Nova e seguia sentido Lavras, chegou a interditar parte da pista. A Polícia Militar foi acionada para coordenar o tráfego do local.