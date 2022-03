Final de semana será de calor e pouca possibilidade de chuva em MG

Calorão está previsto para este final de semana em toda Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os mineiros já podem se programar para curtir o clima de verão neste final de semana. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo em Belo Horizonte será de calor, com possibilidade de pancadas de chuvadas isoladas em apenas algumas regiões do estado. Capital e Região Metropolitana a previsão indica tempo estável.









Anete ainda indica que não há possibilidade de chuva em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. "Céu claro com variação de nebulosidade, mas sem perspectiva de chuva", explica a estudiosa.





Previsão do tempo





Em Belo Horizonte, a previsão indica que a máxima estimada para esta sexta-feira (04/03) é de 31ºC e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde. A máxima no estado prevista para hoje é na Zona da Mata e no Triângulo Mineiro com 35ºC.





E o final de semana?





Anete indica que a temperatura no fim de semana e no feriado não deve sofrer muitas alterações. "Muda um pouquinho as áreas de instabilidade. No sábado (5/3), chances de pancadas de chuva no Triângulo Mineiro e Sul de Minas. Possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Jequitinhonha e Zona da Mata. As temperaturas irão se manter estáveis também. 13ºC a 35ºC no estado, 17ºC a 30º na capital", explica a meteorologista.





No domingo (6/3) o céu deve ficar claro a parcialmente nublado em todas as regiões de Minas. Há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Sul. Já no Noroeste, Triângulo Mineiro e Zona da Mata pequena possibilidade de chuva.

*Estagiário sob supervisão