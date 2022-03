Execução de casal em carro de luxo é mistério para a polícia mineira

O carro de luxo ficou parado na estrada com o motor ligado: Marcelo do Lava Jato foi encontrado morto fora do carro e Laine Inês Caetano, dentro (foto: Reprodução/Portal Caparaó) As polícias Militar e Civil de Caratinga investigam nesta sexta-feira (4/3) um duplo homicídio ocorrido no fim da tarde de quinta-feira (3/3) , em uma estrada de terra que dá acesso ao distrito de Dom Modesto, em Caratinga.

A Polícia Militar chegou ao local depois de receber a informação de que um carro de luxo, Mercedes Benz, de cor branca, estava parado no meio da estrada, com a porta do lado do motorista aberta, e com o motor ligado.

Fora do carro, o motorista, Marcelo do Lava Jato, estava caído, morto, com os 6 tiros que levou pelo corpo. Dentro carro, no banco do passageiro, da frente, estava Laine, com dois tiros no rosto, e sem os sinais vitais.

Emboscada

Na frente do carro havia um tronco de árvore, sugerindo que alguém tivesse colocado o tronco ali para fazer o motorista do Mercedes Benz parar e sofrer o ataque, em emboscada. Sem pista sobre as pessoas que fizeram a emboscada e assassinaram o casal, a polícia segue investigando o crime.



A Polícia Civil informou que Marcelo tinha passagens pela polícia por crime de tráfico de drogas. E que ele havia sido vítima de outras tentativas de homicídio, anos atrás, no Córrego Roça Grande e no Bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu.

Ele também respondia por crime de violência doméstica contra Laine, que recentemente retirou a queixa contra o companheiro. O casal estava hospedado em um hotel de Caratinga há cerca de 20 dias. Os rastreamentos pela região estão sendo feitos pelos policiais, que pedem pistas dos criminosos à população.