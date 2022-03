Casal é morto a tiros dentro de carro na Zona Rural de Caratinga

Um duplo homicídio foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (3/3), no Córrego dos Bertoldos, estrada de acesso a Dom Modesto, Zona Rural de Caratinga. O casal foi morto a tiros dentro de um carro, após parada em trecho da via obstruído por um galho de árvore.

As vítimas foram identificadas como Marcelo Antônio de Oliveira, de 45 anos, e Lainny Inez Caetano, de 24 anos. O casal foi encontrado em um carro do modelo Mercedes GLA 250, na cor branca.

Marcelo foi atingido por seis disparos e estava caído fora do veículo. Já Lainny sofreu duas perfurações na região da face, e estava dentro do carro. Ainda segundo as informações da PM, as vítimas foram encontradas sem vida.

Em consulta aos sistemas de vínculos criminais, os policiais identificaram que o homem tinha passagens por envolvimento com tráfico de drogas e, no fim do ano passado, foi vítima de homicídio tentado em sua cidade de origem.

Após a realização de perícia técnica e trabalhos de praxe, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Os militares seguem em diligência em busca de informações sobre a autoria do crime.