Kalil: transporte em BH é 'ruim' e há risco de tarifa ir a R$ 5,75

O prefeito de BH, Alexandre Kalil, em entrevista coletiva nesta quinta (3) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), pediu desculpas à população nesta quinta-feira (3/3) por causa das falhas no transporte público por ônibus. Segundo ele, o modelo é "ruim", mas se houvesse "união" dos agentes públicos, seria possível baixar o preço das tarifas. A presidente da Câmara Municipal, Nely Aquino (Podemos), devolveu ao Executivo texto que propunha diminuir as passagens em R$ 0,20 . A decisão irritou Kalil."Se tivéssemos gente decente, procurando a decência, a moralidade e a seriedade... se todos estivéssemos juntos, hoje vocês já estariam pagando mais barato na tarifa - e não o risco recorrente de a passagem passar para R$ 5,75", disse.Os R$ 5,75 são o preço que as concessionárias de ônibus pleiteiam cobrar. Neste momento, o valor dos ônibus comuns está fixado em R$ 4,50. A prefeitura quer arcar com 10% das gratuidades para, além de evitar que os gastos cheguem à casa dos R$ 5, conseguir diminuir a passagem a R$ 4,30 Kalil se desculpou por problemas enfrentados pelos usuários dos ônibus. No carnaval, houve filas em pontos e estações. Passageiros se queixaram de demora na espera pelos veículos."Desculpe, gente. Desculpe a você que sofre no transporte público. Desculpe pelo que aconteceu no carnaval. Desculpe pelo transporte ser tão ruim", falou.