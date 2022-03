Mulher é morta por enforcamento e corpo é localizado embaixo de sofá

A PM localizou a vítima após denúncia anônima (foto: PMMG/Divulgação) O corpo de uma mulher, com sinais de enforcamento, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (3/3) pela Polícia Militar (PM) embaixo de um sofá e coberto por um lençol, em uma residência de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O proprietário da casa, de 38 anos, o sobrinho dele, de 24, e uma jovem, de 28, foram presos no local do crime.

Segundo informações do registro policial, nos fundos da casa, suposto local do assassinato, foi localizada uma cova rasa.

Ainda de acordo com a PM, a perícia técnica da PC confirmou que a vítima foi morta por asfixia mecânica e que, possivelmente, a arma do crime foi um fio de telefone, que foi apreendido, juntamente de uma enxada.

Dono da casa deu versões contraditórias à PM

Inicialmente, segundo informações do registro policial, ele afirmou que a vítima e o sobrinho, de 24 anos, utilizavam a casa para consumir drogas e que encontrou a vítima já morta, sem saber o que havia acontecido.

Em seguida, entrou em contradição, sendo que em momentos disse que estava dormindo e não teria visto nada e depois ainda afirmou que não estava no local.

Ainda conforme a PM, o homem, em seguida, declarou que viu o sobrinho enforcando a vítima com um fio de telefone.

Ao ser abordado, o jovem de 24 anos negou os fatos e apontou o tio como o autor do crime.

Já a jovem de 28 anos relatou à PM que, no suposto dia anterior ao crime, esteve no local com os envolvidos, mas que por volta do meio-dia foi embora a pedido do homem e do jovem, que disseram que precisavam resolver um assunto com a vítima. Conforme ela, o motivo da conversa estaria relacionado com dinheiro para uso de drogas.

Eles foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da PC e ouvidos pelo delegado de plantão.

Afim de apurar mais detalhes dos depoimentos dos suspeitos e se eles foram encaminhados para a penitenciária de Uberaba, a reportagem entrou em contato com a PCMG, mas não obteve resposta.